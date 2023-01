Audi présente une étude de crossover à propulsion électrique et transmission Quattro. Ce coupé de luxe présente la particularité de pouvoir se transformer en… pick-up!

Quatrième modèle de la série, l’Audi activesphere concept marque le point culminant des concept cars sphere créés par la marque aux quatre anneaux. Dans le sillage du roadster Audi skysphere en 2021, de la berline Audi grandsphere la même année et du spacieux concept Audi urbansphere en avril 2022, c’est à présent à un coupé crossover à quatre portes doté d’une carrosserie étonnamment versatile de faire ses débuts. Mesurant 4,98 m long, ce véhicule hautement élégant est plus qu’une simple voiture de sport de la classe luxueuse, dont la garde au sol impressionnante et les grandes roues de 22″ annoncent les talents tout-terrain. L’arrière Sportback de l’activesphere peut se transformer en plancher de chargement ouvert («?active back?») sur simple pression d’un bouton — parfait pour transporter des équipements de loisirs tels que des vélos électriques ou du matériel de sports nautiques et d’hiver. Le concept car a été conçu et dessiné à l’Audi Design Studio de Malibu, à un jet de pierre de la Pacific Coast Highway, la légendaire route côtière US.

Dotée d’une motorisation électrique et de la technologie de recharge rapide de la plate-forme modulaire PPE d’Audi, l’Audi activesphere revendique une autonomie de plus de 600 km et des temps de charge extrêmement courts grâce à la technologie 800 Volt.

La possibilité de conduite autonome sur des terrains appropriés « offre au conducteur et aux passagers un nouveau degré de liberté qui, grâce à la nouvelle technologie d’affichage et de commande de l’activesphere, peut être exploité de diverses manières » affirme-t-on chez Audi. Le concept de commande innovant, appelé Audi dimensions, fusionne les mondes physique et virtuel («?réalité mixte?») en affichant des contenus numériques dans les champs de vision des occupants en temps réel. Des lunettes de haute technologie offrent une vue de l’environnement réel et de l’itinéraire, et affichent simultanément des éléments interactifs et des informations en 3D (configurables individuellement pour le conducteur et les passagers). De cette manière, toutes les informations importantes pour le conducteur, telles que les paramètres du véhicule et la navigation, peuvent être affichées. A l’intérieur, les utilisateurs du casque peuvent voir des panneaux de commande et d’autres affichages virtuels dans un design soigné et minimaliste qui reste invisible à l’œil nu. Les lunettes de réalité mixte permettent même aux utilisateurs d’interagir précisément avec ces zones tactiles réelles mais invisibles, car les casques affichent et exécutent des fonctions en réagissant en temps réel lorsque les utilisateurs les touchent.