La Triumph Tiger 1200 perd de l’altitude

Le constructeur britannique Triumph innove avec un nouveau système actif de réduction de la précharge de suspension lorsque la Tiger 1200 ralentit. Le but est simple: réduire la hauteur de selle, souvent pénalisante sur les gros trails actuels.

Les Triumph Tiger GT, GT Pro et GT Explorer proposent actuellement deux réglages de la hauteur de selle, de 850 mm et 870 mm, tandis que sur les Tiger Rally Pro et Rally Explorer, ils sont de 875 mm et 895 mm. Grâce à la selle basse en option, les pilotes peuvent déjà baisser la hauteur de la selle de 20 mm supplémentaires, soit une hauteur minimale de 830 mm pour la famille GT et de 855 mm pour la famille Rally.

La nouvelle réduction de précharge active permet de réduire encore cette hauteur. Selon le poids combiné du pilote, du passager et des bagages, la hauteur de la selle peut diminuer encore de 20 mm quand la moto s’arrête, pour offrir plus de confiance et d’aisance au pilote. Les motards pourront activer cette nouvelle réduction de précharge en appuyant simplement sur le bouton « Accueil » du commodo pendant une seconde. Steve Sargent, Directeur produits Triumph, explique : « Cette nouvelle fonction activable à la volée permet d’abaisser le centre de gravité à faible vitesse, ce qui rend la moto encore plus accessible, améliore la confiance des pilotes et leur offre plus de contact avec le sol au moment de s’arrêter. »