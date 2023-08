La BMW i7 électrique est désormais disponible en version blindée

Chez BMW, il est désormais possible de conjuguer propulsion électrique et véhicule blindé, avec l’i7 « Protection ».

Comme sa sœur thermique la Série 7, la BMW i7 100% électrique est désormais disponible en version blindée. La variante « Protection » de ces prestigieuses limousines bavaroises seront présentées au salon IAA de Munich début septembre. Cela fait près de 50 ans que BMW propose des véhicules blindés mais c’est la première fois que les ingénieurs de la marque ont travaillé sur une voiture blindée électrique. L’i7 Protection a droit à une structure autoporteuse en acier blindé, ainsi qu’à un blindage des portières, du toit et du plancher, sans oublier bien sûr les incontournables vitres de sécurité à l’épreuve des balles. La BMW i7 est ainsi rendue conforme à la norme allemande VR9. Les occupants de la voiture jouiraient ainsi, à en croire BMW, d’un protection qui atteindrait presque le niveau VPAM 10, le fin du fin en la matière… si l’on fait abstraction des véhicules militaires.

Tout cela ne reste pas sans influence sur la masse de l’i7, qui n’est déjà pas un poids-plume… BMW ne divulgue du reste pas à combien s’élève la prise de poids, mais annonce un 0 à 100 km/h en 9,0 secondes soit presque deux fois plus qu’une i7 normale. Et la consommation, elle est aussi bien plus élevée: la marque bavaroise parle de 30 kWh/100 km! Quant aux tarifs, il s’adressent aux portefeuilles… blindés, évidemment!