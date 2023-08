Faut-il craindre les fortes chaleurs en voiture électrique?

On sait que les batteries des voitures électriques n’aiment pas les grands froids, qui ont une influence directe sur leurs performances et donc l’autonomie du véhicule. Mais les températures élevées exercent-elles aussi une influence sur le pack de batteries?

A l’instar de n’importe quelle autre machine, la voiture électrique et plus particulièrement sa chaîne de traction (batteries et moteur) fonctionne de façon optimale dans une certaine plage de températures. C’est ainsi que quand il fait froid les réactions chimiques au niveau de la batterie se font moins rapidement, avec pour conséquence immédiate une dégradation de l’autonomie.

Quand il fait très chaud également, les composants ne fonctionnent plus de façon optimale: aussi les packs de batteries des voitures électriques disposent-ils d’un système de chauffage et refroidissement qui permet de conserver une température comprise entre 20 et 30°C à peu près. Il est activé si nécessaire par le BMS ou Battery Management System. Ce système actif supplante peu à peu le refroidissement par air des batteries, qui est de moins en moins utilisé.

Résultat, sous nos latitudes du moins, la surchauffe du pack de batteries n’est pas à redouter même par forte chaleur, à moins de rouler « le couteau entre les dents » dans un col de montagne sous une température caniculaire. Et encore… Quant à la dépense énergétique générée par l’utilisation du système de refroidissement des batteries, elle reste limitée, à l’instar de celle de la climatisation (une fois l’habitacle à la température souhaitée, elle n’a a plus qu’à l’entretenir…) et n’exerce qu’un faible impact sur l’autonomie.

Dans les faits, c’est surtout lors de la charge que des soucis peuvent survenir. Quand on recharge une batterie par des températures extérieure élevée, elle chauffe et la puissance de recharge va être limitée par le système dès que la température du pack de batteries dépasse les 50°C environ. Pas de panique toutefois: l’électronique de bord va gérer la situation et l’utilisateur n’a strictement rien à faire. Il n’empêche que si l’on utilise fréquemment des bornes de recharge rapide à courant continu, les batteries peuvent « prendre un coup de chaud », avec une perte de capacité à la clé. Mieux vaut donc privilégier les charges lentes et ne recourir aux charges rapides qu’en cas de nécessité, lors d’un trajet sur autoroute par exemple, et en privilégiant les bornes sous abri plutôt que celles qui se trouvent en plein soleil et dont les performances peuvent elles aussi être réduites, ici aussi pour éviter la surchauffe.