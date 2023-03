D’Ieteren fête 75 ans d’importation Volkswagen

La maison D’Ieteren célèbre le 75ème anniversaire de la signature du contrat d’importation de la marque Volkswagen pour la Belgique. Un accord historique qui allait progressivement amener l’entreprise à se positionner à la première place des importateurs sur le marché belge.

Le contrat entre les Anciens Établissements D’Ieteren Frères et l’usine Volkswagen de Wolfsburg, alors encore sous administration anglaise, est signé le 17 mars 1948 sous l’impulsion de Pierre D’Ieteren. A la tête de l’entreprise familiale, il pressent la demande à venir pour une voiture accessible, fiable et économique. Il voit en la petite Volkswagen la manière par excellence de démocratiser la mobilité automobile. C’est un grand pas pour la Maison D’Ieteren déjà active dans le domaine de l’automobile avec l’importation des voitures américaines Studebaker.

Les premières Coccinelles – Käfer, en allemand – arriveront chez nous, par la route, la même année. Le prix du véhicule en version standard s’élève alors à 50.000 francs belges. Avant-gardiste dans sa conception et ses méthodes de production, le modèle connaîtra un succès retentissant, chez nous comme ailleurs. Le premier modèle, conçu par Ferdinand Porsche et son équipe avant la guerre, est équipé d’un moteur « flat-four » de 1.131 cc de 25 ch refroidi par air et pèse moins de 700 kilos. Il est capable d’atteindre les 100 km/h tout en ne consommant que 7 ou 8 litres d’essence aux 100 km. Mais si la Coccinelle a connu le succès que l’on sait, c’est avant tout en raison de sa robustesse et de sa fiabilité légendaires, alors que les voitures de l’époque étaient pour la plupart bien plus délicates. De 1954 à 1975, la Coccinelle sera aussi produite aux côtés des Studebaker dans l’usine bruxelloise de D’Ieteren, à Forest. Au total, ce sont 1.143.664 exemplaires qui sortiront des chaînes de montage belges.