Découvrez l’anneau de vitesse Ford… à vélo

Comme tous les ans, Ford ouvre au public une partie des installations de son centre d’essais de Lommel, dans le Limbourg. Une occasion unique de découvrir le nouvel anneau de vitesse… à vélo ou en rollers!

Le dimanche 28 mai, aura lieu comme chaque année la « Journée Vélo » du Ford Lommel Proving Ground. Comme le veut la tradition, le dimanche de Pentecôte, les prototypes Ford céderont la place aux cyclistes et aux rollers, qui auront ainsi l’occasion de découvrir une partie des 105 km de pistes d’essai de la marque. Pour la première fois, les 10 à 15.000 participants de l’événement annuel auront l’opportunité de parcourir le nouvel anneau de vitesse, en service depuis quelques mois seulement. Une occasion à ne pas rater: ce n’est pas tous les jours que l’on peut évoluer à vélo sur une piste aux virages relevés, conçue pour les grandes vitesses!

En pratique, le centre sera accessible de 9 à 16 h. Les adeptes du vélo ou des rollers sont attendus pour un parcours de 5 à 27 km. L’adresse? Oude Diesterse Baan 255 à 3920 Lommel. L’entrée et le parking sont gratuits, mais les boissons et la petite restauration (food-trucks) sera payante.