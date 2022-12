Nouvel anneau de vitesse chez Ford Lommel

L’anneau de vitesse du Ford Lommel Proving Ground vient d’être totalement renouvelé. Il est désormais adapté aux voitures électriques et aux aides à la conduite les plus récentes. Répartis sur les trois dernières années, les travaux représentent un investissement de quelque 24 millions d’euros.

Après avoir été privé durant plusieurs mois de l’un de ses outils de travail majeurs, le Ford Lommel Proving Ground a inauguré jeudi 15 décembre son nouvel anneau de vitesse. Geert Van Noyen, Operations Manager Ford Lommel Proving Ground, Marc Maile, Chief Engineer Vehicle Evaluation & Validation Europe et Koen Estievenart, European Business Office Manager Vehicle Evaluation & Validation, ont officiellement donné le départ des nouvelles campagnes d’essais, devant les 300 membres du personnel du Lommel Proving Ground présents.

La piste 5, dénomination interne de l’anneau de vitesse, créée en 1965 et dotée de 3 voies de circulation, était initialement recouverte de béton, chaque voie disposant d’un angle spécifique. En 1999, une bande a été ajoutée, l’intégralité́ de la piste étant revêtue de tarmac et dotée d’un profil parabolique, alors que des glissières de sécurité́ à câble amélioraient la sécurité́. Après 20 ans d’un usage intensif, 2022 marque le renouvellement de la piste et l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire de cet outil indispensable.

Dans la foulée de préparatifs techniques débutés en 2017, le processus de réfection a été́ entamé au premier trimestre 2022 et a nécessité un balai incessant de 4.000 camions pour l’évacuation de l’asphalte fraisé, l’apport de nouveaux matériaux de soutènement et la pose des 41.000 tonnes d’asphalte. Composée de deux lignes droites et de deux virages relevés de type banking, la nouvelle piste 5 a imposé l’intervention d’une machine spécifique, dont seuls 2 exemplaires existent dans le monde, capable de couler simultanément les 3 bandes d’asphalte selon l’angle parabolique souhaité par les ingénieurs Ford. Outil essentiel pour le travail de mise au point et les essais de durabilité́, la piste 5 mesure 4,25 km de long, pour une largeur oscillant entre 14 et 22 mètres, et permet des essais à des vitesses bien supérieures à 200 km/h.