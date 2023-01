Bornes de recharge électriques à domicile: pas forcément moches

La société belge Veton propose des bornes de recharge qui ne sont pas que fonctionnelles. Leur design chic répond aux attentes d’une clientèle soucieuse du standing et des détails.

C’est vrai : sur une belle façade contemporaine ou un beau bâtiment historique, les premières générations de bornes de recharge en plastique blanc font souvent tache. La société belge Veton répond à ce souci avec ses nouveaux modèles spécifiquement conçus pour être élégants, sous la forme de totem ou de boîtiers muraux. Un marché qui prend de l’ampleur car 2 millions de voitures électriques devraient circuler sur les routes belges d’ici à 2030. À ce jour, la Belgique compte 65.344 voitures particulières entièrement électriques et 138.098 voitures hybrides rechargeables… La principale croissance se situe au niveau des points de recharge privés et professionnels en courant alternatif triphasé d’une puissance comprise entre 7,4 kW et 22 kW.

En outre, le marché des voitures électriques reste assez exclusif, c’est-à-dire axé sur le haut de gamme. Les clients de ce type d’automobile pourraient être séduits par cette proposition. Dans le cas de la Veton One, le câble de chargement est intégré dans le design. Élégamment dissimulé derrière une porte en acier. Cette esthétique est encore soulignée par un éclairage à diodes chaleureux. Les modèles sont disponibles dans plusieurs couleurs tendance. Contrairement à d’autres bornes de recharge dotées de composants électroniques intégrés, Les composants de Veton sont placés dans une armoire séparée, une approche durable qui permet à la marque de tout de même produire des bornes de recharge noires. En effet, les matériaux noirs chauffent trop au soleil.

Un joli totem au lieu d’une vulgaire boîte en plastique?

Personnalisation

Veton travaille avec des matériaux naturels, comme le bois, l’acier et la pierre naturelle, pour personnaliser ses bornes de recharge, mais aussi leur permettre de résister aux conditions météorologiques les plus rudes, un avantage en Belgique. Veton prévoit d’ailleurs la possibilité de faire graver au laser le nom ou le logo de votre entreprise sur la plaque frontale. A titre d’exemple, une borne Veton One (13,5 kW) coûte à partir de 2.479 € (HTVA).