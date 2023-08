BMW présente les Série 5 hybrides rechargeables en première mondiale à l’IAA

Outre la BMW i5 entièrement électrique, la marque bavaroise expose au salon IAA 2023 deux autres variantes de modèles dotées d’ensembles électrifiés. Dès le printemps 2024, deux versions hybrides rechargeables viendront compléter la nouvelle gamme Série 5 berline.

Ces nouvelles Série 5 hybrides rechargeables font appel à des moteurs essence 6 cylindres et 4 cylindres en ligne de nouvelle génération. Il en résultera une augmentation notable de la puissance et un puissance mieux répartie, qui ira de pair avec une amélioration de l’efficacité et de l’autonomie électrique par rapport à la génération de modèles sortante.

Le moteur électrique développé spécialement pour le nouveau système hybride rechargeable est intégré à la boîte de vitesses Steptronic Sport à 8 vitesses, ainsi qu’à son électronique de puissance. Il contribue jusqu’à 145 kW/197 ch à la puissance combinée maximale de 360 kW/489 ch dans le cas de la nouvelle BMW 550e xDrive berline. L’autonomie en mode électrique atteint désormais 79 à 90 km (chiffres constructeur) en cycle WLTP pour la BMW 550e xDrive berline et 87 à 101 km en cycle WLTP pour la BMW 530e berline. Le faible encombrement de la batterie lithium-ion et son positionnement dans le soubassement de la voiture ont un effet bénéfique sur le centre de gravité et sur la capacité du coffre à bagages, qui peut contenir 520 litres au total sur les modèles hybrides rechargeables, ce qui signifie qu’il est aussi vaste que celui offert par les modèles à moteur thermique! La capacité de la batterie est passée à 19,4 kWh, alors que, dans le même temps, la puissance de charge maximale a doublé par rapport aux modèles précédents et s’élève désormais à 7,4 kW, ce qui permet de recharger complètement la batterie en 3 h. Sur une prise domestique, l’opération demande un peu moins 10 h.