BMW dévoile la nouvelle Série 5 et rassure la clientèle historique

BMW vient de dévoiler la huitième et nouvelle génération de sa Série 5, une grande berline qui, pour la première fois, se décline en version 100% électrique.

Les premiers avis sur la BMW Série 5 semblent lui réserver un accueil positif et, en tout cas, rassurent la clientèle historique de ce modèle. Le constructeur de Munich a préservé les proportions (3 volumes à coffre séparé) et la (relative) discrétion de cette berline emblématique. Pas de grille de calandre démesurée, pas d’excès (de style), en somme la Série 5 reste plutôt conformiste. La partie arrière renvoie bien sûr à celle de la récente nouvelle Série 7, mais dans un style assez différent, plus compact. Cela dit, la S2rie 5 G60 gagne près de 10 centimètres en longueur, dont 2 centimètres pour l’empattement au bénéfice des occupants, ce qui rapproche cette Série 5 G60 du gabarit de l’ancienne Série 7. Dans l’habitacle, un écran courbé occupe la majeure partie de la planche de bord. Des écrans et surtout de nouveaux logiciels qui permettent de visionner des vidéos YouTube et de jouer à des jeux pendant les pauses (pendant la recharge des versions électriques).

Electrique, essence & Diesel

Pour le lancement, la Série 5 sera proposée avec deux moteurs à combustion interne (la 520i à propulsion et la 520d propulsion ou intégrale) et deux versions 100% électriques, baptisées i5 et disposant d’une batterie de 82 kWh. Dès 2024, deux hybrides rechargeables (530e et 550e xDrive) renforceront la gamme. Concernant les inédites versions 100% électriques, la i5 eDrive40, développe 340 ch et annonce 582 km d’autonomie. La seconde porte l’emblème M60 et développe 601 ch. Le prix d’entrée de gamme s’élève, en Allemagne à 57.000 € (prix belges non encore rendus publiques). Le break arrivera en 2024 et concernera aussi la version i5 ! Premiers essais à venir en septembre.