Audi vient en aide aux enfants qui s’ennuient en voiture

Audi affirme avoir trouvé la solution idéale contre l’ennui durant les longs trajets en voiture avec holoride. De quoi s’agit-il?

Les vacances d’été sont à nos portes et les longs parcours en voiture vers le soleil aussi. Celles et ceux qui doivent prendre la route avec des enfants pour parcourir un long trajet ne s’en réjouissent pas toujours, voire appréhendent ce moment. Selon une étude menée par Audi Belgium, c’est le cas de pas moins de 42 % des parents. C’est dans ce contexte que la marque aux quatre anneaux propose holoride, une paire de lunettes de réalité virtuelle dans laquelle le contenu virtuel s’adapte en temps réel aux mouvements de la voiture. Un trajet sur la banquette arrière de la voiture ne sera donc plus jamais le même. Tout change donc également pour les parents. « En intégrant holoride à nos modèles, nous redéfinissons le divertissement en voiture », n’hésite-t-on pas à affirmer chez Audi Belgium.

Pour faire passer l’expérience des passagers dans une autre dimension, Audi intègre donc une nouvelle forme de divertissement dans la voiture. Holoride les emmène dans un monde virtuel où l’on peut explorer des jeux, des vidéos et d’autres contenus virtuels. Holoride s’appuie sur une nouvelle technologie qui adapte le contenu virtuel en temps réel aux mouvements de la voiture. Par exemple, si le véhicule prend un virage à droite, le vaisseau spatial dans le monde virtuel vole également vers la droite. Si la voiture accélère, le vaisseau spatial accélère également. Tout trajet en voiture devient ainsi un moment de jeu multimodal.

De plus, en synchronisant les expériences visuelles et haptiques de l’utilisateur, holoride réduirait le risque de mal des transports. En effet, nombreux sont les passagers qui en souffrent lorsqu’ils visionnent des films dans une voiture en marche. Audi est le premier constructeur automobile au monde à produire en série un système de divertissement en réalité virtuelle utilisant holoride. Holoride a été reconnu par Time Magazine comme une des « 100 meilleures inventions de 2019 ». Malheureusement pour celles et ceux qui mettront bientôt le cap sur le Midi, holoride ne sera disponible dans les Audi en Belgique qu’à partir du début de 2024. Encore un peu de patience donc…