5 ans de garantie sur toutes les Jaguar neuves

Toute Jaguar neuve vendue en Europe fait désormais l’objet d’une garantie de 5 ans, ce qui devrait avoir un impact positif sur la valeur résiduelle de chaque modèle de la gamme.

Depuis octobre 2021 Jaguar offrait en Belgique une garantie standard de 5 ans pour toute sa gamme de véhicules, y compris la Jaguar I-PACE 100% électrique et l’ensemble des Jaguar électriques hybrides légères ou rechargeables. Cette décision fait de Jaguar l’un des rares constructeurs de voitures de luxe à prolonger sa période de garantie au-delà des 3 ans prévus par les normes du secteur. Pendant 5 ans ou 150.000 km, selon la première des éventualités, Jaguar s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement les défauts de fabrication conformément aux réglementations de la garantie portant sur les matériaux ou le savoir-faire. Combinée avec l’InControl Remote – qui optimise l’assistance en cas de panne, inclut des appels d’urgence automatiques et la possibilité d’interagir à distance avec votre véhicule – cette couverture rend la vie plus facile dans les moments les plus importants. Cette nouvelle garantie de 5 ans devrait aussi avoir un impact positif sur la valeur résiduelle de chaque véhicule de la gamme Jaguar, ce qui est un réel avantage pour les clients, puisqu’une forte valeur résiduelle se traduit au final par des loyers de location mensuels plus bas.

La marque au félin annonce aussi du neuf en matière d’assistance routière: en Belgique chaque Jaguar est livrée avec 3 ans d’assistance Jaguar sans supplément de prix. Jaguar offre désormais la possibilité de prolonger gratuitement l’assistance d’une année supplémentaire. Tout ce que le propriétaire d’une Jaguar doit faire est de passer chez un concessionnaire agréé pour un entretien et un contrôle d’été ou d’hiver chaque année, et de suivre les recommandations formulées. Ainsi, les propriétaires de Jaguar peuvent continuer à bénéficier de l’assistance sans limitation de durée.