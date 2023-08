300 nouveaux jobs chez Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover recrute 300 nouveaux techniciens sur ses sites britanniques de Solihull, Gaydon et Whitley afin de soutenir la hausse de la production de Range Rover, ainsi que les essais et la maintenance des nouveaux véhicules électriques à batteries.

Sur ces 300 emplois, le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover recrute actuellement quelque 100 techniciens de maintenance pour son usine de Solihull en vue d’exploiter et d’entretenir des installations de production de précision hautement automatisées dans un nouvel atelier de carrosserie d’une valeur d’environ 130 millions de livres sterling. Le nouvel atelier de carrosserie soutiendra une hausse prévue de la production du Range Rover et du Range Rover Sport de 30 % au cours des prochains trimestres. Parallèlement, des techniciens seront également formés pour travailler sur un nouveau système de production de carrosserie supplémentaire d’environ 70 millions de livres sterling afin de venir à l’appui de la production du nouveau Range Rover électrique très attendu à Solihull.

De plus, JLR embauche environ 200 techniciens et ingénieurs d’essais dans son Centre d’ingénierie de Gaydon et ses installations de Whitley Powertrain, où ils participeront aux essais et au développement des véhicules électriques de nouvelle génération de JLR. Tous les techniciens et ingénieurs d’essais bénéficieront d’une formation à l’électrification dans le cadre du programme « Future Skills » de JLR, en vue de s’assurer qu’ils disposent des compétences essentielles pour la production et la maintenance des véhicules électriques.

Les prochains véhicules électriques seront le nouveau Range Rover électrique, pour lequel les carnets de précommande ouvriront cette année encore. Il sera suivi par la première des trois Jaguar électriques de luxe, qui sera une GT 4 portes construite à Solihull.