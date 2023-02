Range Rover Velar : encore plus chic & connecté

Le Range Rover Velar reste l’un des SUV les plus désirables du marché. En 2023, il profite de quelques retouches pour garder tout son charme et rester compétitif face à une rude concurrence.

Une nouvelle calandre, de nouveaux boucliers et des nouveaux phares Pixel LED super fins accentuent le look techno-pur – très lisse – du SUV anglais. Le style lisse et épuré reste l’une des qualités esthétiques marquantes de ce modèle. Dans l’habitacle, les progrès concernent le nouvel écran tactile unique flottant en verre incurvé de 11,4 pouces intégré à la console centrale qui inaugure le système d’exploitation PiviPro6 de dernière génération.

Sans cuir

Le Range Rover Velar continue d’offrir une option d’habitacle sans cuir, avec de nouveaux designs et matériaux de sièges. L’option sans cuir combine la laine des experts en textile danois Kvadrat avec des inserts en polyuréthane Ultrafabrics. Ces matériaux composites sont 58 pour cent plus légers que le cuir et offrent un look moderne et contemporain. Ce textile écologique est aussi très robuste. Il a été soumis à une simulation de 60.000 cycles de tests d’abrasion – l’équivalent de 10 ans utilisation. Quatre nouveaux coloris cuir sont introduits : Cloud, Caraway, Raven Blue et Deep Garnet. Deux nouvelles options de couleurs viennent compléter la palette extérieure : Metallic Varesine Blue et Premium Metallic Zadar Grey. Pour la finition, les clients peuvent choisir entre Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE et Autobiography.

Nouvelle batterie

Sous son capot, le Velar reconduit trois moteurs : les Diesel D200 (4 cylindres 2.0 204 ch à hybridation légère) et D300 (six cylindres 3.0 300 ch) et surtout l’hybride rechargeable. Grâce à une batterie reconfigurée qui gagne en capacité (19,2 kWh contre 17,1 kWh), l’autonomie purement électrique passe de 53 à 64 km selon le cycle WLTP. Le nouveau Range Rover Velar est disponible à partir de 69.160 € en Belgique et à partir de 66.302 € au Grand-Duché de Luxembourg.