La phase d’avertissement pour les fortes chaleurs et les pics d’ozone activée en Belgique

Des températures allant jusqu’à 31°C sont attendues les prochains jours en Belgique. La phase d’avertissement pour les fortes chaleurs et pics d’ozones a été activée.

La phase d’avertissement du plan Fortes chaleurs et pics d’ozone est activée à partir de ce jeudi, annonce la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine) par voie de communiqué. Selon les prévisions de l‘Institut royal météorologique (IRM), les températures dépasseront 28°C à la station de référence d’Uccle dès vendredi.

Des températures allant jusqu’à 27°C sont attendues jeudi en Belgique. Les jours suivants, les maxima s’échelonneront de 25°C à 30°C, voire localement 31°C sur le nord du pays, prévoit l’IRM.

Dans les prochains jours, les concentrations d’ozone, un polluant atmosphérique nocif pour la santé, seront en augmentation mais ne devraient toutefois pas dépasser le seuil d’information européen de 180 µg/m3 à partir duquel la population est appelée à la vigilance.

La phase d’avertissement sert surtout à informer le grand public ainsi que les professionnels de la santé et des soins aux personnes, pour qu’ils soient particulièrement vigilants et veillent à vérifier les réserves de boisson, la température ambiante à l’intérieur des bâtiments, etc. Il est aussi conseillé de faire attention à ses proches, aux personnes isolées, surtout si elles font partie d’un groupe sensible: personnes âgées, malades chroniques, bébés et enfants…