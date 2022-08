Pourquoi est-on plus fatigué quand il fait chaud ?

La Belgique vit sa « semaine la plus chaude » de 2022. Que se passe-t-il dans notre corps pendant la canicule et pourquoi ressentons-nous un sentiment de fatigue durant ces épisodes de fortes chaleurs ?

Le corps humain normalement constitué régule sa température autour de 37 degrés. Le système de régulation du corps est à son maximum quand la température ambiante est située entre 17 et 23°C. Mais dans le cas où les températures dépassent les 25°C, le corps va tout mettre en œuvre pour se stabiliser. Il va le faire naturellement, et de deux manières différentes.

Lorsque les températures atteignent un niveau de chaleur élevé, les glandes sudoripares, situées sous la peau, vont commencer leur travail et vont faire évacuer de la transpiration afin de permettre la thermorégulation du corps. Sauf qu’en plus de l’évacuation de l’eau de notre organisme, une bonne partie des sels minéraux vont également s’échapper du corps. Cet effort physique interne n’est pas sans conséquence puisque sans la bonne quantité de sels minéraux, le corps va chercher à combler cette carence, ce qui provoque ainsi un sentiment de fatigue.

Deuxième phénomène qui se produit quand il fait caniculaire : les vaisseaux sanguins se dilatent. Le débit de circulation du sang va alors augmenter, et va se déplacer des organes vers la peau. Un système ingénieux du corps humain qui a cependant une faille. Les organes vitaux peuvent se « mettre en veille » afin de permettre aux ressources corporelles de se mobiliser pour combattre cette hausse de température. C’est d’ailleurs pour cela que durant des périodes de températures élevées, nous avons souvent moins d’appétit. Mais à un moment, ils vont réclamer ce qui leur est dû pour pouvoir fonctionner à nouveau, ce qui va entrainer indéniablement une grande dépense d’énergie.

Quelles solutions pour éviter la fatigue ?

Il n’y a malheureusement pas de remède miracle. On ne peut pas empêcher le corps de transpirer et de faire en sorte de s’autoréguler. Cependant, quelques gestes peuvent permettre de limiter la casse et ainsi d’éviter d’entrer dans un « stress thermique ».

Parmi le plus évident, il est conseillé de s’hydrater plus et plus régulièrement. Boire un litre d’eau en un coup n’est pas forcément le plus idéal. Des petites gorgées régulières suffisent à maintenir une bonne quantité d’eau dans le corps.

Il est également recommandé de manger malgré le manque d’appétit. Des aliments frais sont conseillés, mais aussi des repas en petite quantité afin d’éviter de faire trop travailler son système digestif.

Dans les cas extrêmes de coup de chaud ou de fatigue, passer de l’eau sur les parties du corps où les vaisseaux sanguins sont particulièrement présents peut permettre de faire en sorte de se sentir mieux. Parmi les endroits stratégiques du corps, les parties les plus évidentes sont les aisselles et le cou.