Nombreux sont ceux qui prêtent foi aux superstitions. Et même ceux qui n’y croient pas vraiment évitent certains gestes, « au cas où » ces croyances reposeraient sur un fond de vérité.

La superstition est le « fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises ; croyance aux présages, aux signes. » Voici dix exemples de superstitions courantes accompagnées de leurs origines souvent religieuses ou tout simplement dictées par la prudence.

1. Briser un miroir apporte sept ans de malheur

Dans l’Antiquité, certains peuples y voyaient le reflet de l’âme, briser un miroir revenait donc à détruire l’âme de son propriétaire. Autre explication : les démons se réfugiaient dans les miroirs. Briser un miroir les libérait. Le chiffre sept renverrait à la Bible et aux sept vaches maigres du songe de Pharaon annonçant les sept ans de malheur qui allaient frapper l’Égypte.

2. Ouvrir un parapluie à l’intérieur porte malheur

Cette superstition d’origine anglaise date du 18e siècle. À cette époque, le mécanisme d’ouverture des parapluies à armature métallique était très dangereux et on pouvait donc facilement blesser quelqu’un ou abîmer un objet en ouvrant un parapluie à l’intérieur. Il s’agit donc d’une superstition tout simplement dictée par la prudence.

Des parapluies ouverts, un exemple de superstition

3. Porter un vêtement vert lors d’un spectacle porte malchance

Les costumes au 18e siècle n’étaient pas teints mais peints… avec des produits souvent dangereux pour le comédien. En outre, la légende raconte que Molière est mort peu après la représentation du Malade Imaginaire, vêtu d’un costume… vert (qui était en réalité rouge, mais à force de répétition, la superstition s’est ancrée).

4. La superstition du chiffre 13

La superstition liée au chiffre 13 remonte à la Cène où les convives étaient douze à table. En y ajoutant, Judas, le traître, on porte le nombre à 13… Un dernier souper qui a eu lieu la veille de la crucifixion de Jésus… un vendredi. La superstition du vendredi 13 peut également être reliée au vendredi 13 octobre 1307 : le roi Philippe le Bel fait tuer des citoyens qui avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis.

5. Poser un chapeau sur un lit attire le mauvais sort

À l’époque, les hommes ôtaient leur chapeau lorsqu’ils entraient dans la chambre où reposait un mort. Poser un chapeau sur un lit attirerait donc le mauvais sort voire même la mort.

6. Offrir ou recevoir un couteau brise l’amitié

Il ne faudrait jamais offrir ou accepter de couteau en cadeau. Cet objet (ainsi que tous les objets pointus ou coupants) briserait l’amitié, à moins de l’échanger contre une pièce de monnaie.

7. Passer sous une échelle porte malheur

Une échelle posée contre un mur forme un triangle, symbole de la Sainte Trinité. Passer sous une échelle reviendrait donc à briser la Sainte Trinité et à commettre un sacrilège. En outre, il est dangereux de passer sous une échelle : cette croyance relève donc aussi de la simple prudence.

8. Voir traverser un chat noir devant soi est un mauvais présage

Cette croyance date du Moyen-Âge, où les chats noirs étaient représentés comme compagnons des sorcières. Comme le noir était considéré comme la couleur du diable, bon nombre de ces infortunées créatures furent exterminées. On raconte aussi que Napoléon aurait vu un chat noir juste avant sa défaite à Waterloo.

Le chat noir, un exemple de superstition

9. Toucher du bois pour conjurer le mauvais sort

Le bois représenterait la Croix du Christ. Toucher du bois reviendrait à formuler une prière, un appel pour éviter le malheur.

10. Poser un pain à l’envers sur la table porte malheur

Cette superstition date du Moyen Âge. Les boulangers avaient pour habitude de réserver une miche de pain pour le bourreau. Celle-ci était posée à l’envers afin que les clients sachent qu’elle était destinée au bourreau. C’est pourquoi le pain renversé attirerait le malheur et la mort.

Ces exemples de superstitions (non-exhaustifs) régissent nos faits et gestes depuis de nombreuses années de façon plus ou moins importante mais ils permettent, aussi, d’en savoir plus sur certaines coutumes bien ancrées.