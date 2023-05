« Hallucinant »: pourquoi De Croo veut mettre la lutte contre le réchauffement climatique sur pause

Lors de l’émission Terzake de la VRT, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) s’est dit favorable à une « pause » en matière de législation européenne sur le climat.

Après Emmanuel Macron et Zuhal Demir, c’est au tour du Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) de demander une pause dans la lutte contre le réchauffement climatique. Présent sur le plateau de l’émission Terzake de la VRT, le leader de la Vivaldi n’a pas mâché ses mots. « A un moment, il faut faire un choix. Est-ce bien le moment de tout faire en même temps? », s’est interrogé Alexander De Croo.

Pour le Premier ministre, il convient de ne pas « surcharger » la législation en renforçant les normes en matière d’azote, de restauration de la nature et de biodiversité, en plus des objectifs concernant les émissions de CO2. Selon le libéral, cela aurait deux conséquences néfastes. Premièrement, l’industrie ne pourrait plus suivre, et les objectifs de réduction de CO2 ne seront pas atteints, prédit M. De Croo. Par ailleurs, le momentum actuel en faveur du climat risquerait d’être perdu, affirme le chef du gouvernement. « C’est pourquoi je demande à ce que l’on appuie sur ‘pause’. N’allons pas trop loin avec des choses qui, au sens strict, n’ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Ces autres sujets sont aussi importants, mais elles doivent être davantage phasées dans le temps« , recommande Alexander De Croo.

Lutte contre le réchauffement climatique: les déclarations « hallucinantes » et « scandaleuses » de De Croo

Du côté d’Ecolo, partenaire au fédéral, la ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Zakia Khattabi, n’a pas caché son étonnement. Dans un tweet, elle a fustigé qu’Alexander De Croo tienne des propos qui ne reflètent pas la position du gouvernement belge sur la question.

Le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, qualifie pour sa part les déclarations d’Alexander De Croo d' »hallucinantes » sur Twitter, estimant que « ce n’est pas le Premier ministre qui s’est exprimé ce soir. »

Les déclarations d'@alexanderdecroo sont hallucinantes. Je n’ai pas d’autre mot.

Du côté de Groen, les déclarations d’Alexander De Croo sont jugées « scandaleuses » et « pas couvertes par le gouvernement ». « Les accords européens ne sont pas des chiffons de papier« , taclent les co-présidents Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji. « La nature et le climat sont indissociables. Ce n’est pas d’une pause que nous avons besoin, mais d’une accélération. »

Quant au président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel, il juge, également sur Twitter, que les déclarations du Premier ministre sont « totalement incompréhensibles ». « Séparer la crise climatique de l’effondrement de la biodiversité est la pire des solutions. Le problème du dépassement des limites planétaires est systémique, les solutions doivent être systémiques. La réponse aux résistances n’est pas la marche arrière mais un réel accompagnement des secteurs en transition », ajoute-t-il.