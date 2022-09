La phrase

«Je suis littéralement stupéfaite et dégoûtée. […] Je trouve simplement honteux de lire cette horde de gens qui font des blagues qui sexualisent mon corps. Cette société est bien différente de celle dans laquelle j’aimerais demain mettre au monde et élever mes enfants.» La nageuse italienne Linda Cerruti a remporté huit médailles lors du championnat européen de natation synchronisée, qui s’est terminé le 21 août. Plus tard, elle a posté une photo d’elle faisant le poirier en grand écart, ses trophées pendant à ses jambes. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes libidineux s’en donnent à cœur joie dans les commentaires salaces et sexistes…