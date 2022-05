Une journée «contenus ouverts» sur levif.be

A l’occasion du lancement de son nouveau site Web, Le Vif organise une journée «contenus ouverts» le 18 mai. Une sélection d’enquêtes exclusives sera publiée en accès libre sur levif.be. Pour nos abonnés, cet avantage est permanent.



C’était devenu un vétéran. Six années de bons et loyaux services: à l’échelle du Web et de ses progrès constants, l’équivalent de la guerre de Cent Ans! Certes toujours vaillant mais plus tout à fait à la page, le site du Vif a passé le flambeau à une nouvelle interface, début mai. Plus moderne, plus aérée, plus fluide d’utilisation. Mais toujours axée sur les valeurs rédactionnelles du Vif: rigueur, analyse, investigation, récits, infos exclusives…

Les fidèles lecteurs du magazine l’ignorent encore parfois: leur abonnement leur donne également accès à l’intégralité des articles publiés en ligne. Il suffit de s’inscrire (lire la procédure détaillée ci-dessous). Le Vif est ainsi en mesure de proposer une offre globale: des informations traitées avec le recul qu’implique son rythme de publication hebdomadaire, combinées à un traitement de l’actualité en temps réel sur son site Web.

Comment accéder à tous les contenus du vif.be?

1. Sur le site du Vif, cliquez sur «Se connecter» (en haut à droite de la page).

2. Si vous avez déjà un compte: connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe (ou via Facebook, Google ou Apple).

3. Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un en remplissant les champs demandés (prénom, nom, adresse, date de naissance) et en acceptant les conditions générales.

4. Un e-mail de confirmation sera envoyé dans votre boîte, qu’il faudra valider. Et le tour est joué! Bonne lecture.

Par ailleurs, les articles du magazine sont régulièrement enrichis en ligne: infographies, cartes interactives, podcasts, informations complémentaires… Levif.be envoie également à ceux qui le souhaitent deux newsletters quotidiennes reprenant le meilleur de ses contenus, ainsi qu’une newsletter «auto» le mardi et une «santé» le vendredi. Enfin, pour les lecteurs qui ne voudraient pas attendre son arrivée en librairie ou dans leur boîte à lettres le jeudi, le magazine est accessible en version numérique sur levif.be dès le mercredi à 21 heures.

A l’occasion du lancement de son nouveau site et pour mettre en exergue la complémentarité de son offre «print + web», Le Vif organise une journée «contenus ouverts» le mercredi 18 mai. Une programmation spéciale (lire ci-dessous) est prévue, mêlant enquêtes exclusives, podcast politique et séance de questions-réponses avec un expert. Une sélection de nos meilleures archives sera également republiée. Le tout en accès libre, pour tous.

Une journée «contenus ouverts» qui, pour les abonnés du Vif, se prolonge en fait… toute l’année!