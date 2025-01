Après l’investiture de Trump, le MR accuse la RTBF de censure: une prise de position «inexacte, ignorante et insultante»

La RTBF a fait le choix de diffuser le discours d’investiture de Donald Trump avec un léger différé, au nom du respect du cordon sanitaire. Le MR s’en est indigné, la chaîne publique lui répond.

La prise de position du président du MR, Georges-Louis Bouchez, sur la décision éditoriale de la RTBF d’appliquer le cordon sanitaire médiatique au discours d’investiture de Donald Trump est « inexacte, ignorante et insultante », réagit, jeudi, la Société des journalistes (SDJ) de la chaîne publique. Dans la foulée, cette dernière invite les responsables politiques «à s’inscrire dans la légalité des textes que leur parti ont eux-mêmes votés ou contribué à construire».

Lundi, la RTBF a diffusé l’intégralité du discours d’investiture du président américain, mais en différé de deux minutes. «Il s’agit d’une décision éditoriale basée sur le cordon sanitaire médiatique fondé sur plusieurs décrets, un règlement du CSA et la déontologie journalistique», rappelle d’emblée la SDJ.

🤔 La RTBF a dit avoir créé un décalage pour permettre aux gens de mettre en perspective les propos de Donald Trump, donc, sous-entendu que les téléspectateurs sont trop bêtes pour avoir un libre jugement. #HDPros

🗣️ Il y a un vrai problème à la RTBF. Qui sont ces experts qui… pic.twitter.com/NmioVQhQVx — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) January 23, 2025

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

«Notre ministre de tutelle (NDLR: Jacqueline Galant) a annoncé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles son intention ‘d’interpeller »la RTBF sur cette décision. Son président de parti a qualifié la RTBF ‘de Ministère de la censure et de la propagande’ en promettant d’agir en conséquence. Cette dernière prise de position est inexacte, ignorante et insultante», assène-t-elle ensuite.

« Inexacte car il n’y a eu aucune censure. L’ensemble du discours de Donald Trump a été diffusé à une heure de grande écoute, sans coupe ni montage« , se défend la SDJ.

« Ignorante parce que l’application du cordon sanitaire médiatique est encadrée dans la loi à travers deux décrets, votés par l’ensemble des partis traditionnels, qui nous interdisent de diffuser du contenu ‘constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme' », ajoute-t-elle

La Société des journalistes s’appuie aussi sur un règlement de 2018 du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) précisant l’application de ce qu’on appelle « le cordon sanitaire » par la non-diffusion en direct de personnalités prônant ou ayant prôné des doctrines ou messages de discrimination, entre autres.

« En application de ces textes de loi et règlement, la RTBF a bien diffusé les propos de Donald Trump, en intégralité, en l’analysant de façon journalistique, en le décodant, mais pas en direct. En se basant sur les nombreux propos déjà tenus par le président américain, l’analyse juridique effectuée par la RTBF a conclu qu’il y avait un risque que Donald Trump tienne des discours contenant des incitations à la discrimination, à la haine, à la violence basée sur de nombreux discours déjà tenus par le président américain », résume-t-elle.

« Il est temps que chacun reste à sa place »

Quant à la déontologie journalistique commune à tous les médias de Belgique francophone, elle prévoit que « le choix d’inviter un candidat ou un représentant d’un parti, d’une liste ou d’un mouvement à prendre part à un débat ou à s’exprimer de toute autre manière dans un média relève de la seule responsabilité de la rédaction du média, dans le cadre de la ligne éditoriale de celui-ci et des valeurs dont cette ligne est garante. (…) », souligne encore la SDJ.

La Société des Journalistes de la RTBF « ne refuse pas le débat public sur les choix de la rédaction, mais elle ne peut accepter aucune forme d’ingérence du monde politique qui menacerait l’indépendance éditoriale des rédactions de la RTBF. Elle n’accepte pas non plus les intimidations de plus en plus fréquentes à l’égard de journalistes de la RTBF et sera intransigeante face à toute nouvelle tentative de déstabilisation« , avertit-elle enfin.

Un appel visiblement mal passé du côté de la présidence des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez s’empressant de renvoyer la balle en accusant « les journalistes de la RTBF » de « faire de la politique », via un message posté sur la plateforme X. Rappelant que le groupe média de service public est grandement financé par de l’argent… public, il conclut d’un « Il est temps que chacun reste à sa place ».