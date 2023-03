40 ans du Vif: l’évolution du site en images

Cette semaine Le Vif a 40 ans. Le nom de domaine levif.be a, pour sa part, été enregistré le 7 mars 1996. Tour en images des différentes formes du site au fil des années.

Le contexte 1983-2023 : cette année, Le Vif (qui ne s’appellera désormais plus L’Express) fête ses 40 ans. Plutôt que de parler de lui, le magazine a décidé de faire ce qu’il a toujours fait de mieux : décoder la société belge. Comment a-t-elle évolué, ces quatre dernières décennies ? Réponses dans notre numéro spécial.

Alors que le nom de domaine levif.be a été enregistré le 7 mars 1996, il faut attendre le début des années 2000 pour que le site vive sa propre vie. S’il met toujours en avant le contenu du magazine, il commence à distiller l’actualité quotidiennement.

Le site du Vif, fin mars 2001.

Après quelques années, le site du Vif/L’Express s’autorise une cure de jouvence comme le montrent ces images du site d’août et de novembre 2003. « Plus dynamique, mieux illustrée et pourvue d’une navigation simplifiée, la nouvelle interface présente surtout une série d’articles librement accessibles à tous« : voici ce qu’on l’en disait à l’époque.

Cette version du site perdurera pendant toute la décennie 2000. En plus des articles et des dossiers du Vif/L’Express, la page d’accueil du site héberge un « service de dépêches » permettant de suivre en continu le fil de l’information.

Retour du contenu payant

A l’époque, si les groupes de presse donnent gratuitement une information, ils doivent se payer avec

de la publicité. Or, au début de l’aventure en ligne, pour inciter les annonceurs à placer de la publicité sur les sites, les régies publicitaires ont bradé les prix. Au point qu’il était nécessaire d’atteindre dix internautes pour espérer obtenir le revenu engendré par un unique lecteur papier. Si ce rapport de dix pour un s’estompe progressivement, il pénalise encore fortement la rentabilité des sites d’information.

Dès lors, les annonceurs développent des alternatives, comme les contenus sponsorisés, la gestion de fichiers d’adresses à des fins de marketing ou le retour au contenu payant, comme l’a fait levif.be depuis 2016 avec sa zone +, dont les articles et les reportages sont uniquement accessibles à ses abonnés.

La rubrique « Les plus lus » fait également son apparition en home page du site comme le montrent ces images d’octobre et décembre 2015. Elle est toujours présente aujourd’hui.

La fin des réactions

A l’origine, les commentaires des lecteurs en dessous des articles devaient enrichir la réflexion enclenchée par le texte des journalistes. Cependant, le caractère trop souvent virulent et irrespectueux des échanges y rend impossible tout dialogue constructif.

En janvier 2017, après plusieurs tentatives de modérations intelligentes, Le Vif de fermer les réactions. Pour continuer à interagir avec nos lecteurs, Le Vif redynamise la rubrique opinion dans laquelle se multiplient les cartes blanches de contributeurs extérieurs à la rédaction.

Le site du Vif, en avril 2022.

En mai dernier, Le Vif a changé d’interface. Plus moderne, plus aérée, plus fluide d’utilisation. Mais toujours axée sur les valeurs rédactionnelles du Vif: rigueur, analyse, investigation, récits, infos exclusives…

Pour fêter les 40 ans du Vif, elle sera encore légèrement remodelé. Fini le rouge, place au bleu.