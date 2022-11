Votez pour la phrase de l’année

Quelles sont les petites phrases qui ont fait la grande actu en 2022? Comme l’année dernière, Le Vif invite ses lecteurs à voter pour l’une des quinze déclarations épinglées par la rédaction. Voici les trois premières. L’occasion, aussi, de se replonger dans l’actualité de l’année presque écoulée.



1. «Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements et on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.» – Christophe Galtier, entraîneur du PSG, le 5 septembre.

2. «Nous allons faire face à cinq à dix hivers difficiles.» – Alexander De Croo, le 4 septembre.

3. «Nous pleurons profondément la disparition d’une souveraine chérie et d’une mère bien aimée.» – Charles III, le 8 septembre.