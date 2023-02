Défense lettrée

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Entre théâtre et lettres, le festival MàD (Mots à Défendre) est le projet de Pierre Thys, le directeur du Théâtre national depuis la saison dernière. Il y associe Joëlle Sambi, guerrière slameuse, et Caroline Lamarche, athlète de fond et des mots. Toutes les deux sont artistes associées au National, guidant la programmation de ce festival. Dans un spectacle qu’elle met en scène, Joëlle Sambi invite des kokos (des grands-mères, en lingala) à raconter leurs histoires de vie. Entre autres récits et chemins. Jeanne Balibar, Joris Lacoste, Ictus, Dominique Roodthooft, David Van Reybrouck, Gaëtan Lejeune, Serge Demoulin, Anne Alvaro, Jean Bofane et Alain Platel seront aussi de l’aventure, de l’engagement et des mots pour libérer les maux.