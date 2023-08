Rinzin Phunjok Lama préserve la biodiversité dans l’Himalaya

En partenariat avec Rolex

Humla, un des 75 districts du Népal, est une des régions les plus sauvage et isolées de l’Himalaya. Avec les communautés locales, le jeune écologiste Rinzin Phunjok Lama s’ emploie à sauver la faune en voie d’extinction, des panthères des neiges aux yaks sauvages. En 2021, Lama était le premier Népalais à avoir remporté un Prix Rolex à l’esprit d’entreprise.

En septembre 2006, un accident d’hélicoptère coûtait la vie à 23 personnalités des mouvements environnementaux népalais. Parmi eux, il y avait le ministre des forêts et de l’environnement, plusieurs spécialistes de la création de parcs spéciaux, ainsi que des fonctionnaires du ministère des forêts et de l’environnement. Cet accident a obligé une nouvelle génération à prendre du jour au lendemain le relais de la préservation de la nature au Népal.

Depuis ma première rencontre avec la panthère des neiges, je me suis senti inspiré et motivé pour défendre cet environnement

Espèces sauvage menacées

Le biologiste Rinzin Phunjok Lama (qui a étudié au Népal, à Göttingen en Allemagne, et en Nouvelle-Zélande) a été l’un des premiers à relever ce défi. Il a voué sa vie à la protection des espèces sauvages menacées qui vivent à haute altitude dans l’Himalaya : la panthère des neiges, le loup et l’ours de l’Himalaya, le yak sauvage (un bovin), l’argali du Tibet, le kiang du Tibet (un âne sauvage), le porte-musc de l’Himalaya, ainsi que d’autres espèces. La panthère des neiges, surtout, se trouve au centre des activités de Rinzin Phunjok Lama. Présente dans seulement douze pays (tous situés en Asie centrale et du Sud), sa population est estimée à seulement 300 à 400 individus.

La lutte pour survivre

Rinzin Phunjok Lama est originaire des pentes escarpées et glacées de Humla, un district népalais situé entre 3500 et 5000 mètres d’altitude. C’est l’une des régions les plus pauvres du pays, et l’affrontement avec les éléments y est inévitable, étant donné les conditions extrêmes qui y règnent. La vie à Humla est une lutte constante pour l’Homme comme pour l’animal. Une lutte dont ils sortent rarement gagnants.

Les communautés locales sont capables à agir comme de véritables gardiennes de leur environnement

« Humla est un des paysages les plus beaux et les plus variés en matière de biodiversité », déclare Rinzin Phunjok Lama. « La région invite à pratiquer la philosophie bouddhiste, qui prône la compassion et la coexistence. L’Homme et la nature y entretiennent une relation équilibrée. Depuis ma première rencontre avec la panthère des neiges, je me suis senti inspiré et motivé pour défendre cet environnement. »



Son grand exemple est Rodney Jackson, biologiste et lauréat du prix Rolex 1981, qui a passé quatre décennies de sa vie à étudier et protéger la panthère des neiges, une espèce menacée. Ce biologiste est à l’origine de la première étude de l’animal à l’aide d’un collier radio.

Des solutions locales

L’écosystème transhimalayen est très fragile, et l’intensification de l’activité humaine y représente une menace permanente. La région a un besoin urgent de projets appliquant une approche intégrée : des initiatives visant à protéger la faune et la flore, tout en garantissant et en améliorant les moyens de subsistance des populations locales.

Rinzin Phunjok Lama confie le pouvoir et la responsabilité de ces initiatives aux communautés locales. Il pousse ces dernières à devenir les gardiennes tant des terres cultivées que des régions plus sauvages. C’est la raison pour laquelle il initie des projets de préservation de la nature et de protection des animaux, portés par les communautés locales.

Ces initiatives génèrent dans la foulée un leadership local, une gouvernance locale, et la création d’une activité économique locale. Avec l’aide de jeunes qui partagent les mêmes idées, Rinzin Phunjok Lama collabore avec des conseils de village, des clubs de jeunes et des groupes de femmes. L’objectif ? Sensibiliser, éduquer et mobiliser.

Les lois, l’économie, la science

Tout cela nécessite une approche multidimensionnelle et souligne l’importance d’un cadre juridique clairement défini. Rinzin Phunjok Lama forme des personnes à la connaissance de ces lois et à la surveillance de leur respect. Ces gardiens sont ainsi mieux armés pour lutter contre le braconnage, les feux de forêt et l’exploitation forestière illégale.

À d’autres, notamment aux femmes, il fournit les moyens de créer des activités et des entreprises écologiquement responsables. Le modèle économique local repose essentiellement sur les atouts naturels de la région de Humla, comme les plantes, les tenues traditionnelles, le trekking et l’éco-tourisme.

Sur le plan scientifique, Rinzin Phunjok Lama et son équipe aident les populations locales dans leur travail de terrain : ils leur apprennent à cartographier les espèces menacées à l’aide de relevés et d’observations photographiques, à surveiller leurs populations, et observent leurs réactions face aux nouvelles mesures.

Et Rinzin Phunjok Lama de conclure : « Je veux montrer que si on leur en donne l’opportunité, les communautés locales sont capables de mener à bien des projets de conservation à grande échelle, et à s’engager à agir comme de véritables gardiennes de leur environnement. »

Rolex soutient des personnes et organisations qui recherchent et développent des solutions aux problèmes de la planète et qui ainsi contribuent à rendre le monde meilleur et à préserver la planète pour les prochaines générations. Dans cette série Le Vif met leurs efforts en lumière. Le Vif a réalisé ces articles en toute indépendance rédactionnelle.

Découvrez ici l’article précedant dans cette série : Felix Brooks-church veut éradiquer la malnutrition en Tanzanie