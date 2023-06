Felix Brooks-church veut éradiquer la malnutrition en Tanzanie

En partenariat avec Rolex

Son projet nourrit l’espoir. En Tanzanie, Felix Brooks-church, entrepreneur social, propose un système ingénieux qui permet que chaque repas consommé par une mère et son enfant contienne les nutriments essentiels et vitaux. En 2021, l’Américain a reçu un Prix Rolex à l’esprit d’entreprise.

Plus de 15.000 enfants meurent chaque jour dans le monde, souvent de malnutrition. Ces décès pourraient être évités, estime Felix Brooks-church. Cet Américain, entrepreneur social, développe en Tanzanie un projet visant à ajouter des nutriments dans la farine. « Ce sont des nutriments qui sont présents depuis plusieurs dizaines d’années dans l’alimentation en Occident, et qui y sauvent des vies sans même que nous en ayons conscience. Mais dans d’autres régions du globe, ces nutriments font défaut, ce qui provoque une forme cachée de faim. Dans le monde, la malnutrition touche en gros deux milliards de personnes. » Le projet de Felix Brooks-church apporte une nouvelle vie et de l’espoir aux enfants de Tanzanie. Il souhaite étendre son initiative à d’autres pays.

Meuniers locaux

Au cœur du projet de Felix Brooks-church se trouve une invention judicieuse, le ‘Dosifier’, qu’il installe chez de petits meuniers locaux en Tanzanie. Ces derniers sont souvent ignorés dans les programmes alimentaires des autorités, alors qu’ils touchent quand même quelque 80 pourcent de la population tanzanienne. « Nous avons découvert qu’ils utilisent essentiellement de la farine de maïs, qui contient trop d’amidon. »

Une alimentation correcte pour 2 millions de personnes, pour moins d’1 dollar par personne par an.

Le Dosifier de Felix Brooks-church est fixé au moulin et ajoute dans chaque sac de farine des doses de vitamine B12, de zinc, d’acide folique et de fer. Il est léger et robuste, et surtout, il est fiable : chaque dose de nutriment est pesée avec la plus grande précision.

Les appareils de Felix Brooks-church sont connectés à Internet, créant ainsi un réseau qui lui permet de suivre au plus près les moulins tanzaniens qui en sont équipés. Son système contribue à nourrir correctement deux millions de personnes par jour.

Un modèle économique pertinent

Le projet de Felix Brook-church s’appuie sur un modèle économique pertinent. Pour le moment, 180 meuniers locaux tanzaniens utilisent gratuitement son Dosifier, ce qui permet donc de n’engendrer aucun coût supplémentaire pour leurs clients.

Sanku, l’entreprise sociale de Felix Brooks-church, achète les sacs à farine vides (de couleur rose et munis d’un cachet des autorités tanzaniennes) en grandes quantités à bas prix, et les revend aux meuniers au prix du marché. La marge dégagée, d’environ 25 pourcent, est suffisante pour couvrir le coût des nutriments ajoutés. Le projet est dès lors rentable, avec un coût inférieur à 1 dollar par personne et par an. Pour ce prix infime, une personne bénéficie pendant toute une année d’un régime alimentaire enrichi.

Enfants des rues au Cambodge

L’inspiration pour sa mission, Felix Brooks-church l’a eue alors qu’il travaillait comme bénévole au Cambodge, il y a une dizaine d’années. « J’y ai mené un projet visant à sortir les enfants de la rue, les accueillir dans notre centre, les réintégrer dans leurs familles et les rescolariser. Ces enfants étaient souvent malnutris et malades, leur système immunitaire était déficient, leur QI faible, et ils présentaient un retard d’apprentissage considérable. Certains mouraient d’infections et de maladies dont on n’est plus censé mourir aujourd’hui. »

Se rendant bien compte que sortir les enfants de la rue ne réglait pas le fond du problème, Felix Brooks-church a compris qu’il devait avant tout garantir un niveau de nutrition essentiel aux mères et à leurs bébés dans les deux premières années de vie. Cette idée a allumé en lui un feu sacré, à savoir l’ambition folle de fournir une alimentation équilibrée à une centaine de millions d’enfants dans le monde. « Il était tellement évident que c’était ce que j’avais à faire, ce que je souhaitais faire. Cela a marqué le début de cette aventure. »

« Une bonne alimentation est un droit humain fondamental »

En 2021, Felix Brooks-church a reçu le Prix Rolex à l’esprit d’entreprise. Avec l’argent lié à ce fonds, il s’est procuré 40 Dosifiers supplémentaires et les a livrés à de petits meuniers locaux tanzaniens. De quoi nourrir encore 200.000 personnes (en plus des autres 2 millions) avec de la farine enrichie.

Felix Brooks-church espère également que le Prix Rolex permettra de mieux faire connaître son projet et de recevoir assez de soutien pour le développer de manière significative. Rien que l’année dernière, il a installé quelque 180 dispositifs de dosage en Tanzanie. Son souhait à présent est d’étendre son projet à d’autres pays, à raison d’au moins un pays par an.

« Je m’efforce de rétablir une partie de l’injustice qui règne dans le monde »

Et d’affirmer : « Ce que nous faisons, ce n’est pas seulement ajouter des nutriments à de la nourriture. Une bonne alimentation, au même titre que l’accès à l’eau potable, est un droit humain fondamental. Ce projet fait de ce droit humain une réalité. Il y a encore beaucoup d’injustice dans le monde. La malnutrition ne s’embarrasse pas de passeports, de frontières ou de couleurs de peau, mais c’est une véritable tueuse ! J’ai un rôle à jouer dans ce contexte, je veux rétablir une partie de cet équilibre. Ce sera un combat long, et j’entends le mener jusqu’au bout. »

