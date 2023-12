Coral Gardeners au secours des récifs coralliens

En partenariat avec Rolex

Dirigée par Titouan Bernicot, ‘défenseur local’ des océans, l’équipe de Coral Gardeners s’est donné pour mission de sauvegarder les écosystèmes coralliens et de créer une communauté mondiale de défenseurs de ces ‘jardins des océans’. Leur projet bénéficie du soutien de l’initiative Perpetual Planet de Rolex.

Sauvegarder les coraux en offrant des solutions aux défis qui se présentent

Dans les eaux cristallines qui baignent l’île de Moorea en Polynésie française, un groupe de plongeurs est à l’œuvre, nageant avec précaution autour d’un récif corallien endommagé. Pour commencer, ils identifient les endroits désormais dépourvus de coraux. Puis ils apportent de nouveaux coraux élevés dans une pépinière à proximité, et les ‘collent’ sur les rochers à l’aide de ciment marin. Petit bout par petit bout, le récif est ainsi reconstitué.

Les plongeurs sont des membres de l’organisation Coral Gardeners (littéralement : jardiniers coralliens), qui travaille avec acharnement à préserver et réparer les coraux. Leur ambition et leur passion leur a valu un soutien international, notamment de la part de Rolex qui depuis déjà près d’un siècle soutient des missions extraordinaires. L’initiative Perpetual Planet accompagne des personnes et des organisations qui proposent des solutions aux défis actuels en lien avec l’environnement.

Petit bout par petit bout, le récif est reconstitué.

Nager au milieu des requins et des récifs coralliens

Titouan Bernicot est le fondateur de Coral Gardeners. Il est né et a grandi à Ahe, un atoll de Polynésie française, si petit qu’il n’apparaît même pas sur la plupart des cartes. Les parents de Titouan y exploitaient une ferme perlière.

Lorsqu’il a 3 ans, la famille s’installe à Moorea, une île de 134 kilomètres carrés, plus grande donc qu’Ahe et comptant plus de 16.000 habitants. Pour Titouan, ce déménagement change peu de choses : il vit toujours une jeunesse paradisiaque, avec l’océan au centre de son univers, nageant entouré de requins dans les récifs coralliens.

Il apprend à pêcher au harpon et à plonger en apnée. À l’âge de 16 ans, il fait une étrange découverte qui va profondément changer sa vie. Alors qu’il fait du surf avec des amis, il aperçoit une chose qu’il n’a jamais vue auparavant : des coraux blancs, totalement décolorés.

« Lorsque j’ai vu qu’ils étaient en train de mourir, je me suis dit : les coraux seront la mission de ma vie »

Les coraux tiennent leur couleur des algues

Chaque corail est un organisme vivant, grand de quelques millimètres. Les coraux tirent une grande partie de leurs nutriments d’algues unicellulaires, appelées zooxanthelles, qui vivent de façon symbiotique dans les tentacules des polypes des coraux. Ce sont ces zooxanthelles qui donnent aux coraux leur couleur allant du vert clair au brun en passant par le bleu foncé et l’orange.

Grâce à l’énergie fournie par la lumière du soleil, les zooxanthelles absorbent le dioxyde de carbone produit par les coraux et le transforment en oxygène par photosynthèse (exactement comme les plantes vertes sur terre). En échange, les coraux utilisent pour leur propre métabolisme l’oxygène et les sucres produits par les algues.

Les coraux blancs sont malades, mais vivants

Une élévation de la température de l’eau des océans entraîne la perte des zooxanthelles par les coraux. Quand l’eau devient trop chaude, les zooxanthelles produisent en effet de nouvelles substances chimiques qui provoquent une réaction de stress du corail et amène celui-ci à expulser les algues de son corps. Les coraux perdent alors leur couleur et blanchissent. Ils sont toujours vivants mais deviennent très vulnérables et sensibles aux autres facteurs de stress. Nombre de ces colonies coralliennes décolorées ne survivent pas.

Les émissions de gaz à effet de serre réchauffent la planète mais aussi les océans. De ce fait, le blanchissement des coraux est un phénomène de plus en plus fréquent, et qui s’étend.

Les coraux sont importants pour l’écosystème océanique

« Lorsque j’ai vu que mon environnement favori était en train de mourir, je me suis dit : ce sera la mission de ma vie », explique Titouan Bernicot. Il se rend compte que les coraux sont les piliers de l’écosystème océanique et qu’ils soutiennent d’autres organismes marins, à commencer par les poissons. Les coraux jouent un rôle essentiel dans le bien-être et la vie des habitants de Moorea et d’autres endroits similaires. « Les coraux sont à l’origine de beaucoup de choses dans ma vie », confie-t-il.

Sous la tutelle d’un biologiste marin, Titouan Bernicot apprend à prélever des échantillons de coraux et à cultiver de nouveaux coraux sains à partir des fragments collectés. Ces cultures se font dans des pépinières flottantes ou le long d’arbres coralliens sous-marins. Le jeune homme replante ensuite avec enthousiasme ces nouveaux coraux sur un récif situé derrière sa maison. Après quelques mois passés à l’université, Titouan décide de retourner à Moorea et de consacrer sa vie à la restauration des récifs coralliens.

« Rien n’existerait si nous ne communiquions pas bien »

Les coraux demandent beaucoup d’attention et de patience

En 2017, Titouan Bernicot fonde Coral Gardeners. En premier lieu, il recrute son ami d’enfance Taiano Teiho, qui n’arrive pas à trouver de travail sur l’île. « Lorsque j’ai appris que les récifs coralliens étaient à la source de la chaîne alimentaire marine, j’ai su que je devais en prendre soin », affirme Taiano. En collaborant avec des biologistes marins, l’équipe a accumulé des connaissances et affiné ses méthodes.

Aujourd’hui, Coral Gardeners prélève régulièrement des fragments de coraux pour les mettre en culture dans des pépinières pendant 12 à 18 mois. « On apprend à être patient », explique Titouan. Ces coraux en cours de croissance ont besoin de beaucoup d’attention et doivent être bien protégés des algues. Tous les trois mois, l’équipe vérifie leur évolution.

L’invention d’un nouveau métier : jardinier corallien

Coral Gardeners fait pousser environ 10.000 coraux dans six pépinières disséminées en Polynésie française. L’organisation embauche des personnes originaires du monde entier pour prendre soin de ces coraux. « Je n’avais jamais envisagé que nous serions en mesure de créer un nouveau métier, qui consiste à passer du temps sous l’eau, dans notre élément, à surveiller les coraux et en prendre soin », dit Titouan Bernicot en riant.

Les plongeurs de Coral Gardeners sélectionnent les coraux qui ont les meilleures chances de survivre

La sélection des coraux est effectuée avec le plus grand soin. Il s’agit en effet de choisir les coraux qui ont le plus de chances de survivre. En l’occurrence les coraux qui présentent la meilleure résistance aux conditions altérées, les coraux qui ont survécu pendant les épisodes les plus chauds ou dans des eaux rendues plus acides par la présence de dioxyde de carbone. Lorsque les coraux blanchissent, l’équipe de Coral Gardeners surveille et identifie ceux qui réagissent le mieux.

Protéger les coraux avec l’aide de l’intelligence artificielle

Dans l’optique de préparer l’avenir, Coral Gardeners a créé CG Labs, où l’organisation intègre les technologies de pointe dans son travail : une démarche d’amélioration continue, qui fait écho à la philosophie de Rolex. Ils ont ainsi développé la plateforme d’intelligence artificielle ReefOS. Celle-ci se compose d’un ensemble de dispositifs, capteurs et caméras, qui enregistrent des données sur l’évolution des populations de poissons, la biodiversité des espèces, la croissance et la couverture des coraux, ainsi que la température de l’eau.

Communiquer avec la génération future

Les ambitions de Coral Gardeners vont bien au-delà de la Polynésie française. Ses publications sur les réseaux sociaux racontent l’histoire des récifs coralliens par le biais de textes et de photos et vidéos spectaculaires. En un peu plus de cinq ans, l’organisation a ainsi atteint plus de 200 millions de personnes.

« Rien n’existerait si nous ne communiquions pas bien », déclare Léo Thomas, directeur artistique de Coral Gardeners. « Toute la communication vise à rendre le sujet captivant et pédagogique pour toutes les générations, et en particulier la jeune génération parce qu’elle constitue vraiment l’avenir. »

Une énergie contagieuse pour sauver les coraux

Portés par l’enthousiasme de Titouan Bernicot, les Coral Gardeners ne semblent pas s’essouffler. En 2023, ils ont installé leur première pépinière de coraux dans les îles Fidji, et d’autres sites sont prévus ailleurs dans le monde, notamment en Thaïlande, à Porto Rico et en Indonésie.

Le projet est ambitieux, mais comme Taiano Teiho aime à le dire : « Titouan Bernicot a cette flamme intérieure, cette énergie qui est contagieuse. »

