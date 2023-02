Coronavirus: le New York Times poursuit Ursula von der Leyen pour des SMS avec le patron de Pfizer

Le journal américain The New York Times a saisi la justice pour obliger la Commission européenne à publier des SMS échangés entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le patron du fabricant de vaccins contre la corona, Pfizer. C’est ce qu’a rapporté la plateforme d’information Politico lundi.

Le New York Times a découvert l’ingérence personnelle de Mme von der Leyen dans une reconstruction de l’achat par l’UE de vaccins corona. La présidente de la Commission européenne, à un moment où le monde était fébrilement à la recherche de vaccins contre le corona en pleine pandémie, aurait négocié l’accord d’un milliard de dollars avec le chef de Pfizer, Albert Bourla, par SMS.

La Commission estime que les SMS ne relèvent pas de son devoir de transparence et affirme qu’elle ne peut pas non plus les récupérer. Des organismes de surveillance tels que le Médiateur européen et la Cour des comptes européenne ont déjà dénoncé le secret que la Commission continue de maintenir. Le Parlement européen insiste également.

L’action en justice auprès de la Cour européenne de justice a été déposée le 25 janvier, selon Politico, d’après des documents judiciaires.