Un nouveau programme de sous-marins associe les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni

D’abord une importante commande de sous-marins australiens par Canberra, puis le lancement d’un nouveau sous-marin de pointe associant Etats-Unis, Royaume-Uni et Australie: le président américain Joe Biden a dévoilé lundi un spectaculaire programme militaire dans le Pacifique.

Le président américain, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chef du gouvernement australien Anthony Albanese ont rendez-vous dans une base navale à San Diego pour formaliser ce projet, qui avait fait enrager la France lors de son annonce il y a dix-huit mois.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan a commencé à en esquisser les contours lundi à bord de l’avion emmenant le président américain en Californie. Le programme se déroulera en trois phases.

La première : une phase de familiarisation de l’Australie – qui n’a pas de sous-marins à propulsion nucléaire, ni de technologie nucléaire, qu’elle soit militaire ou civile – avec ces engins, via la « formation de marins, ingénieurs, techniciens », a dit Jake Sullivan. ll a indiqué que l’objectif était, au cours de la décennie, d’avoir des « déploiements » de sous-marins américains et britanniques en Australie.

Dans un deuxième temps, l’Australie va acheter trois sous-marins américains à propulsion nucléaire de la classe « Virginia », avec une option sur deux navires submersibles supplémentaires. Les sous-marins doivent être livrés à partir de 2030.

Les trois pays s’associent pour créer une nouvelle génération de sous-marins

Enfin – c’est la troisième, et la plus ambitieuse étape du programme – les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni vont s’associer pour une nouvelle génération de sous-marins, baptisée SSN-AUKUS, a annoncé le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche. Ces engins, à propulsion nucléaire et à armement conventionnel, vont impliquer des « investissements importants » dans les trois pays, a-t-il précisé. Les sous-marins à propulsion nucléaire sont difficiles à détecter, peuvent parcourir de grandes distances pendant de longues périodes et peuvent embarquer des missiles de croisière sophistiqués.

« L’objectif n’est pas de partir en guerre mais de dissuader tout conflit »

Ce programme représente pour les Etats-Unis « un engagement sur des décennies, et peut-être même un siècle », a dit le conseiller. L’objectif, a-t-il assuré, n’est pas « de partir en guerre » mais « de dissuader tout conflit ».

Interrogé à plusieurs reprises sur les critiques de la Chine, il a assuré que Washington avait déjà abordé le sujet directement avec Pékin, et ne prenait personne par surprise. « Nous sommes très sereins à propos de la manière dont nous avons conçu l’alliance AUKUS », a assuré Jake Sullivan, pour qui le but des Etats-Unis est d’assurer « la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique ».