Tensions sino-américaines: « L’incident du ballon tombe très mal »

Que signifie l’épisode du ballon « espion » chinois, abattu samedi par les Américains après avoir survolé les Etats-Unis, pour les relations sino-américaines ? Explications avec Thierry Kellner, professeur à l’ULB et spécialiste de la politique étrangère de la Chine.

Samedi, les Etats-Unis ont abattu le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours les Etats-Unis, un geste fustigé par la Chine qui accuse l’Amérique de « réagir de manière clairement excessive et de violer gravement les pratiques internationales ».

En conséquence, le chef de la diplomatie Anthony Blinken a annulé vendredi une rare visite à Pékin, qui devait contribuer à apaiser les relations avec la Chine. Les Etats-Unis avaient beaucoup misé sur le déplacement ce week-end du secrétaire d’Etat américain censé aider à apaiser les tensions avec la Chine, dans le sillage de la rencontre en novembre à Bali entre le président Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping. L’épisode du ballon risque de mettre à mal l’apaisement amorcé entre les deux grands acteurs de la scène internationale.

Est-il plausible que le ballon abattu soit un aéronef civil, comme l’affirme la Chine ?

Thierry Kellner : C’est très difficile de le savoir puisqu’effectivement, selon la version officielle chinoise, ce serait un aéronef civil qui aurait simplement dévié de course. Si c’était le cas, Pékin aurait peut-être pu communiquer plus tôt avant d’attendre que l’objet soit repéré par les forces américaines et induise tout un débat. Ensuite, si les forces américaines parviennent à récupérer les débris du ballon, on en saura plus sur la nature de cet aéronef.

Que dit cet incident des relations entre les Etats-Unis et la Chine?

Si c’est un « accident réel », il tombe à un mauvais moment. Ce qui va compter, c’est l’utilisation qui va en être faite de part et d’autre. On a déjà eu une réaction américaine : Anthony Blinken a annulé son voyage en Chine, ce qui est regrettable dans le sens où celui-ci s’inscrivait dans la continuation prévue d’un accord trouvé entre Xi Jinping et Joe Biden en novembre 2022 au sommet du G20 à Bali, c’est-à-dire un événement considéré comme positif, puisque ces deux pays avaient trouvé le moyen de reprendre langue. On avait l’impression d’une diplomatie des deux côtés qui jouait l’apaisement tant du côté américain que chinois, ce qui était positif pour l’ensemble des relations internationales, vu l’importance de ces deux acteurs.

Cet incident du ballon est venu compliquer ces relations. Les Américains ont annulé la visite tout en disant qu’Anthony Blinken se rendrait en Chine lorsque les conditions seraient réunies, ce qui veut dire que les États-Unis n’ont pas fermé la porte. Du côté de la Chine, on fait un peu monter la pression, ce qui n’est pas forcément très positif. C’est comme si au lieu de jouer l’apaisement, on mettait un peu d’huile sur le feu, ce qui risque de rendre la visite d’Anthony Blinken encore plus difficile. Après il est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Il faudra voir si la visite d’Anthony Blinken sera reprogrammée ou pas. Il y a aura peut-être la visite d’un haut-représentant américain à Taiwan, ce qui pourrait compliquer encore davantage l’apaisement entre les deux pays. En tout cas, cet incident tombe très mal.

Dans quelle mesure la politique interne aux Etats-Unis a-t-elle joué ?

Elle a joué parce qu’il y a une pression sur Joe Biden de ne pas se montrer faible par rapport à la Chine en vue des élections. Immédiatement, le camp Trump s’est emparé de cet incident pour dénoncer les faiblesses du camp Biden. Les républicains et Donald Trump en particulier se montrent assez critiques vis-à-vis de la politique de Joe Biden envers la Chine.

Joe Biden a donné l’ordre très vite d’abattre le ballon, mais le Pentagone lui a conseillé d’attendre pour des raisons de prudence. Il y a donc une instrumentalisation de l’incident par le camp républicain en interne, ce qui, quelque part, force aussi les démocrates et l’administration Biden à réagir de manière plus forte.

Le président chinois Xi Jinping répondra-t-il à l’invitation du président russe Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine est évidemment à la recherche d’appuis internationaux vu l’isolement russe. Les Chinois n’ont pas encore répondu à son invitation. Il est certain que le facteur russe joue également un rôle important dans les relations entre les Etats-Unis et la Chine puisque l’administration Biden fait aussi pression sur la Chine pour qu’elle ne se positionne pas de manière trop proche de Moscou, ou qu’elle n’aide pas réellement dans les faits la Russie, même si elle soutient les positions russes dans sa rhétorique, dans sa narration et dans sa propagande. C’est donc un facteur très important venu compliquer encore les relations entre les deux pays.