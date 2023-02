Olena Zelenska, la Première dame d’Ukraine, travaillait dans l’industrie cinématographique, tout comme son mari. Depuis le 24 février 2022, elle a dû apprendre à réconforter toute une nation. Que reste-t-il de son ancienne vie ?

« Je suis toujours en vie », dit-elle. « Mais comme un hamster qui court sans cesse dans sa roue ». Depuis que l’invasion russe de l’Ukraine il y a un an, Olena Zelenska n’a pas eu le temps de se demander comment elle va.

Votre mari Volodymyr Zelensky a été élu président de l’Ukraine il y a trois ans, et vous êtes devenue Première dame. Aviez-vous une idée de ce qui vous attendait ?

Olena Zelenska: Non. Evidemment, je savais qu’il y avait un protocole à suivre. J’ai décidé d’accomplir ma tâche à ma façon. J’ai toujours trouvé important d’être indépendante.

Vous ne vouliez pas sourire et porter des vêtements appropriés.

Exactement. De plus, l’idée d’être constamment observée et jugée me faisait peur. Mais je savais que cela en ferait partie.

Vous avez eu deux ans pour vous habituer à votre nouvelle vie.

Et puis la guerre est arrivée, et tout a changé. Vraiment tout. Aujourd’hui, ma manière de penser d’avant me paraît ridicule. Depuis février de l’année dernière, il ne s’agit plus que de sauvetage. Ça peut sembler pathétique, mais ma vie consiste à aider les autres.

Y compris votre mari?

Nous essayons de nous soutenir mutuellement. Mais je crains qu’il ne m’aide plus que je ne l’aide. Il me donne de la force quand j’ai peur ou que je suis nerveuse. Alors, il me dit : « Olena, tu peux le faire. Nous pouvons le faire ». Je veux le remercier pour ça et j’espère de tout mon cœur qu’il ne lui arrivera rien et que je pourrai continuer à le remercier.

Vous êtes tous deux restés à Kiev pendant la guerre, mais vous ne vivez plus ensemble. Votre mari travaille et dort au bureau, vous demeurez auprès des enfants.

Pendant les premiers mois de la guerre, nous ne nous sommes pas vus du tout. Le plus dur n’est pas la séparation physique. Nous ne sommes pas le seul couple à ne pas vivre ensemble pendant quelque temps. Entre- temps, nous nous voyons en vrai aussi.

Vous réussissez à vous voir souvent?

Peut-être une fois par semaine, nous déjeunons ensemble. J’aimerais que cela arrive plus souvent, mais ce n’est pas possible – pour des raisons de sécurité. Et parce que mon mari travaille sans arrêt.

Qu’est-ce qui est le plus difficile ?

La perte de la légèreté. Nous nous parlons de temps en temps au téléphone. Parfois, je ne sais pas si je me sens vraiment mieux après. Il est si différent d’avant. Vous ne pouvez pas croire à quel point je suis heureuse quand je le fais rire. Autrefois, nous riions si souvent.

Olena Zelenska © Getty

Que signifie la guerre pour votre corps et votre esprit ?

La pression constante rend tout le monde dans notre pays malade physiquement et psychologiquement. Je suis marraine d’un programme de thérapie pour les enfants traumatisés à travers l’Ukraine. Nous organisons une sorte de camp pour les enfants qui ont perdu leurs parents, leurs sœurs ou leurs frères. Nous prenons soin des personnes qui ne peuvent plus manger ou ressentir quoi que ce soit. Mais je ne suis pas en bien meilleur état qu’eux.

Bénéficiez-vous également d’une aide psychologique ?

Oui, je suis aussi en traitement. Je ne pense pas que je doive en faire un secret. Récemment, je suis allée voir un médecin, il a diagnostiqué une déficience visuelle. C’est fou, j’ai 45 ans et je n’ai jamais eu de problème aux yeux. Je pense que c’est parce que nous fixons tous nos smartphones en permanence et suivons ce qui se passe dans notre pays. Il y a également un an que nous vivons dans l’obscurité. Soit il y a des coupures de courant, soit nous sommes dans la cave.

Parfois, on dirait que les Russes attendent que les gens soient fatigués de fuir dans des bunkers ou des abris. Alors, ils pourront frapper par surprise et tuer plus de gens en même temps. Comme cela s’est produit récemment à Dnipro.

Les gens commencent-ils à détester tous les Russes contre toute raison ?

Nous ne voyons pas de protestations massives en Russie contre la guerre. Nous ne voyons personne compatir avec les enfants qui meurent en Ukraine. Mais après chaque attaque de missile, nous voyons de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux du type « Qu’ils meurent enfin tous là-bas ». Ce n’est pas nous qui avons attaqué. Nous avons été attaqués et nous sommes détruits. Est-ce que cela suffit, comme réponse ?

Evidemment. Vous arrivez à dormir la nuit ?

J’ai beaucoup de mal à dormir. Lorsque je suis allongée dans mon lit la nuit, je regarde mon petit garçon qui dort à côté de moi. Et quand le réveil sonne et que mon enfant ne se réveille pas, je ne sais pas quoi faire. Devons-nous fuir? Ou dois-je laisser mon petit garçon dormir ? Le matin, je suis parfois morte de fatigue, mais il faut que je dégage de l’énergie, que je travaille, que je motive les autres. Vous savez ce qui me frappe? Que j’ai du mal à ressentir de l’empathie. Comment pourrait-il en être autrement ?

Avez-vous un moyen de vous détendre un moment ?

Quelques fois par semaine, je fais du sport. Je fais de la gymnastique, et parfois je vais me promener. J’oublie alors tout le reste pendant un moment. J’ai aussi essayé de méditer. Je pensais que cela m’aiderait, mais ça ne marche pas. Mon mari fait aussi du sport, de la musculation. Il en a besoin, ça le distrait un peu.

Les proches de votre mari disent souvent que sa persévérance et sa force sont contagieuses. La guerre dure depuis un an maintenant. Son énergie ne s’épuise-t-elle pas ?

Sa force n’est pas infinie. Volodymyr n’est qu’un humain. Mais il a toujours été bon pour ça, entraîner les autres. C’est une qualité innée, qui l’a souvent aidé dans la vie. Cela m’a toujours fascinée. Nous avons longtemps travaillé ensemble à la télévision, dans une équipe avec d’autres collègues. Il pouvait avoir des idées très folles. Les autres disaient : « Non, ce n’est pas possible. C’est impossible. On ne va pas faire ça ». Mais en fin de compte, ça marchait toujours. Même à cette époque, il était le dernier à partir et, en fait, toujours le premier à arriver au bureau le lendemain matin. Ce n’était pas toujours amusant pour nous à la maison, mais c’était inspirant pour les collaborateurs.

Vous avez travaillé comme scénariste avant la guerre. Vous écrivez toujours?

Non, je n’y arrive plus. Avant, j’avais l’esprit comique. J’avais une vision ironique de la vie. Tout ça, c’est fini, maintenant.

Si on vous demandait de faire un film sur votre vie, quel réalisateur préféreriez-vous ?

Je trouve que Quentin Tarantino est génial. Mais sérieusement, j’ai eu beaucoup de demandes de films et de biographies. Je les ai toutes refusées.

Pourquoi?

Je ne veux pas être le centre d’une histoire triste et dramatique. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je ne veux pas que ma vie soit étalée devant le grand public et que les gens aient pitié de moi. Je ne veux pas être une victime.

Parfois, vous quittez l’Ukraine pour représenter votre pays à des conférences internationales, comme le Forum économique mondial de Davos, ou vous visitez le Capitole à Washington. Lorsque vous êtes absente, souffrez-vous d’un sentiment de culpabilité ?

Je ressens constamment de la tristesse. A Washington, par exemple, les gens mènent une vie normale. Ils n’ont pas peur des détonations. Ils peuvent monter dans un avion et aller n’importe où. Depuis le 24 février, il n’y a plus de trafic aérien en Ukraine. Lorsque j’étais à Davos il y a quelques semaines, un hélicoptère tournait constamment dans le ciel et j’étais très énervée. Au début, je ne comprenais pas pourquoi cela me dérangeait. Je savais qu’il n’y avait aucun danger. Ailleurs, je ne peux pas me détendre. Et puis, je veux toujours retourner rapidement auprès de mes enfants.

Avec les Biden à Washington – Getty

Comment vont vos enfants?

Notre fille a 18 ans, notre fils a 10 ans. Ce ne sont plus de petits enfants. Ils regardent les nouvelles, ils comprennent ce qui se passe autour d’eux. Comme tous les enfants d’Ukraine, ils doivent d’une manière ou d’une autre essayer d’avancer dans leur vie. Mais ils ont l’impression que leur vie est en pause. Et je trouve cela si terrible. Ils vivent dans l’espoir constant de pouvoir rêver à nouveau.

Y a-t-il eu, au cours des douze derniers mois, un moment plus difficile qu’un autre ? Peut-être l’accident d’hélicoptère qui a tué le ministre de l’Intérieur, ainsi que les autres occupants et les enfants de l’école maternelle sur laquelle les débris ont atterri ? Vous connaissiez bien certaines des victimes.

Quand l’accident s’est produit, j’étais à Davos. Je reçois la plupart des nouvelles par Telegram, comme tout le monde. Mais c’est mon mari qui m’a informée de l’accident. Il m’a appelée le matin, voulant me l’annoncer lui-même. Quelques instants plus tard, je devais monter sur scène pour participer à une discussion sur la reconstruction de l’Ukraine. J’ai dû me ressaisir, car je savais qu’il était important de trouver une solution à la guerre.

Quelle solution proposez-vous?

La solution que nous avons proposée à Davos est une formule de paix présentée précédemment par mon mari. Dix points concrets, de la sécurité nucléaire à la restauration de l’intégrité territoriale de notre pays. De la sécurité énergétique au retour de tous les prisonniers de guerre et les déportés détenus sur le territoire de la Russie. Engager le monde dans la mise en œuvre de cette formule de paix est actuellement l’une de nos tâches les plus importantes.

Et quel est pour vous le point le plus important ?

Pour moi, le côté humanitaire, humain, est le plus important. Pour que notre peuple, aujourd’hui dispersé dans le monde entier, puisse rentrer chez lui. Tous les pères, les fils et les filles qui sont au front doivent enfin rentrer chez eux. Mais pour nous, la paix n’est pas synonyme de cessez-le-feu. Il est impossible de serrer la main de ceux qui ont tué nos proches ou nos voisins.

Peut-on s’habituer aux horreurs?

Parfois, je pense que c’est possible, parce que des tragédies se produisent tous les jours. Mais ensuite, je me rends compte qu’on ne s’habitue jamais, qu’elles restent toujours aussi terribles. Je ne peux pas vous dire ce qui fait le plus mal, les innombrables soldats qui meurent au front, les nombreux civils victimes des bombes, ou les personnes dans l’hélicoptère que je connaissais personnellement et que j’aimais beaucoup. Mon mari et moi avions beaucoup d’estime pour Denys Monastyrsky, notre ministre de l’Intérieur. Mais est-ce que je le pleure plus que la mère et son enfant qui sont arrivés juste au moment où l’hélicoptère s’est écrasé sur cette école maternelle ? Non, je ne peux pas, et je ne le fais pas.

Vous avez été interviewée par Vogue. La photo de couverture d’Annie Leibovitz a fait grand bruit. N’était-ce pas exactement ce que vous ne vouliez pas, créer une certaine image de vous pour un large public ?

Quand on vous fait une telle offre, vous ne pouvez pas la refuser. Vogue est plus que du glamour, il publie également des textes sur des questions de société pertinentes. J’essaie toujours de toucher un grand nombre de personnes et de les sensibiliser à notre situation. Et j’ai trouvé que c’était un grand honneur de travailler avec Annie Leibovitz.

For Vogue’s special digital cover story, Zelenska and her husband Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy spoke about life in wartime, their marriage and shared history, and their dreams for Ukraine’s future. Read the full profile here: https://t.co/2SQklu7icR — Vogue Magazine (@voguemagazine) July 26, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avez-vous sous-estimé l’impact de ses photos ?

Non, j’étais consciente que les photos pouvaient susciter la controverse, y compris dans mon pays.

En Ukraine, la photo de couverture a été critiquée pour son caractère « peu féminin ». Vous êtes assise, légèrement voûtée, sur un escalier de marbre, les mains croisées, appuyées sur vos jambes écartées, les cheveux emmêlés, les pieds bien posés sur le sol, chaussés de chaussures noires. Votre regard est impérieux.

Je ne vois vraiment pas pourquoi je n’aurais pas l’air impérieuse en tant que Première dame ukrainienne en 2023. Je n’ai pas à me cacher. La guerre ne peut pas tout me prendre.

Vouliez-vous faire une déclaration politique avec cette apparition ?

Je n’y ai pas vraiment réfléchi. Je voulais juste montrer qui je suis. Et honnêtement, je ne suis pas une exception dans mon pays à cet égard. Un hashtag, #sitlikeagirl, est également apparu sur Instagram et TikTok après cela. Il y avait même des jeunes filles qui se prenaient en photo dans cette pose pour montrer qui nous sommes. Je n’ai absolument aucun regret.

Pensez-vous parfois à ce que vous aimeriez faire quand la guerre sera terminée ?

Je monterais dans la voiture, seule, sans mes gardes du corps, sans tous ces gens qui m’accompagnent constamment. Je quitterais la ville en voiture. Et je mettrais la musique très fort. Puis je m’arrêterais, dans un endroit magnifique, et je regarderais le paysage. Aussi longtemps que j’en ai envie. J’éteindrais mes portables avant, bien sûr.

Et votre mari vous rejoint ?

Oui, il me rejoint.

Source: Die Zeit