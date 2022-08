Ukraine : « L’attentat contre la fille de Douguine peut contribuer à un durcissement de l’attitude russe »

L’attentat présumé de dimanche près de Moscou, qui a coûté la vie à la fille d’un inspirateur important du président Vladimir Poutine, Alexandre Douguine, pourrait contribuer à un durcissement de l’attitude de la Russie en Ukraine. C’est ce qu’affirme David Criekemans, professeur en politique internationale.

Daria Douguine a été tuée dans une explosion près de Moscou. Un engin explosif a probablement été placé dans sa voiture. Agée de 30 ans, Daria Douguine était la fille d’Alexandre Dougine, philosophe politique et ultra-nationaliste russe considéré comme le cerveau de l’invasion russe en Ukraine. Il est surnommé est « Raspoutine » en raison de son influence sur le président Poutine.

L’attentat présumé doit être considéré avant tout comme une « attaque politique contre une idée », estime David Criekemans, professeur de politique internationale à l’université d’Anvers et à la KU Leuven. Douguine est en effet l’une des figures de proue du néo-eurasianisme, où une crise systémique – disons la guerre en Ukraine – est nécessaire pour une Russie plus grande et plus puissante.

Selon Criekemans, le rôle d’Alexandre Douguine ne doit pas être sous-estimé, mais il ne doit pas non plus être surestimé. L’homme est considéré comme une source d’inspiration pour Poutine, mais il n’est pas aux commandes au Kremlin. Cet attentat doit surtout être considéré comme une attaque contre l’idée de « néo-eurasianisme ».

Il est également crucial que l’attentat ait eu près de Moscou – au cœur du pouvoir.

L’attentat présumé aura-t-il un impact sur la guerre en Ukraine ? Pas directement. « Mais, avec la montée de la violence en Crimée et les attaques contre des dépôts de munitions en Russie, il pourrait contribuer à durcir l’attitude de la Russie en Ukraine« .