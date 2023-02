Le bilan humain suite au puissant séisme de ce lundi ne cesse de s’alourdir. Il s’agit du plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes.

Les recherches de rescapés se sont poursuivies ce mardi au lendemain du puissant séisme dont le bilan, en constante aggravation, dépasse désormais les 5.000 morts dans le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie. Une véritable course contre les heures qui passent et le froid glacial. Vingt-trois millions de personnes sont « potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables », a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a promis son soutien.

L’aide internationale doit commencer à arriver mardi pour les régions touchées en Turquie et en Syrie. La première secousse tôt lundi, suivie de plusieurs fortes répliques, a atteint une magnitude de 7,8 et été ressentie jusqu’au Liban, à Chypre et dans le Nord de l’Irak.

Dans la journée de lundi, pas moins de 185 répliques ont été enregistrées, consécutives aux deux premières secousses: l’une de 7,8 survenue en pleine nuit (04H17 locales), l’autre, de magnitude 7,5, à la mi-journée, les deux dans le Sud-Est de la Turquie.

Plusieurs répliques ont été enregistrées dans la nuit, mardi avant l’aube. La plus forte, de magnitude 5,5, a été enregistrée à 6 heures 13 locales (4 heures 13 heure belge) à 9 km au sud-est de Gölbasi (situé dans le Sud du pays). En termes de magnitude, il s’agit du séisme le plus puissant en Turquie depuis 1939.

Séisme très puissant

En termes de bilan humain, le séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul. Le bilan évolue cependant encore de façon permanente. Le pays est en deuil national pour sept jours.