Soudan: violents combats à Khartoum et au Darfour malgré un accord sur une nouvelle trêve

De violents combats se poursuivent à Khartoum et au Darfour, malgré un accord sur une nouvelle trêve au Soudan entre l’armée et les paramilitaires engagés dans une guerre pour le pouvoir ayant fait plus de 500 morts en près de deux semaines.

A Khartoum, frappes aériennes et tirs anti-aériens ont retenti près du quartier général de l’armée, selon des témoins. Au Darfour, « la situation est toujours très tendue », raconte un habitant d’El-Geneina. « Les marchés ont été pillés et il n’y a plus de nourriture. »

Plusieurs immeubles et des camps de déplacés ont été « gravement endommagés » et l’électricité est « coupée depuis lundi ». Avocats et médecins tirent la sonnette d’alarme pour cette région frontalière du Tchad. A El-Geneina, des combattants ont sorti « mitraillettes, mitrailleuses lourdes et machines de tirs antiaériens » et « tirent des roquettes sur des maisons », rapporte l’ordre des avocats du Darfour. L’ONU indique que « des armes sont distribuées » aux civils.

Son Haut-Commissariat aux droits de l’homme a prévenu que le conflit ravivait des affrontements ethniques au Darfour-Ouest, se disant « préoccupé » par le « climat d’impunité généralisée ». Peu d’informations filtrent de cette région où une guerre déclenchée en 2003 entre le régime d’Omar el-Béchir, déchu en 2019, et des insurgés issus de minorités ethniques a fait environ 300.000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, selon l’ONU. Les belligérants continuent de s’accuser mutuellement de violer la trêve.

L’armée a même dénoncé des tirs des FSR sur un avion militaire turc venu évacuer des ressortissants. Ankara a confirmé, précisant qu’il n’y avait aucun blessé, selon l’agence étatique Anadolu. Le général Burhane a dénoncé sur la télévision al-Hurra l’entrée dans les combats de « mercenaires du Tchad, de Centrafrique et du Niger ». « Cette guerre détruit le Soudan« , a déclaré de son côté le général Daglo dans une interview à la BBC, qualifiant son rival de « traître ».

Les pays continuent d’évacuer leurs ressortissants

Les Etats-Unis ont commencé à évacuer leurs ressortissants hors du Soudan. Un convoi de plusieurs bus a transporté environ 300 civils américains depuis la capitale Khartoum vers la Mer Rouge. Les bus ont été suivis durant les 845 kilomètres de trajet par des drones américains armés. Le convoi a suivi la route d’évacuation aussi empruntée par d’autres pays ainsi que les Nations Unies. Jusqu’à présent, seuls les diplomates avaient été emmenés hors du pays. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères avait déjà annoncé que plusieurs centaines de ressortissants américains avaient déjà pu quitter le pays africain, notamment grâce à des vols d’évacuation organisés par d’autres pays.

Le Tchad, pays limitrophe au Soudan, a, quant à lui, évacué 351 de ses ressortissants en deux jours. A leur descente de l’avion, des femmes, des enfants, et des personnes âgées pour l’essentiel ont été conduits auprès des équipes de l’agence de l’ONU pour les migrations (OIM) qui ont procédé à leur recensement.