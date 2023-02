Séisme: en Syrie, « certains étaient à genoux en train de prier, d’autres pleuraient »

Le bilan provisoire des victimes du séisme en Syrie, dont l’épicentre se situe en Turquie, est monté à plusieurs centaines morts lundi. Un chiffre qui ne cesse de monter.

Des centaines de personnes ont été tuées dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine par un puissant séisme de magnitude 7.8 survenu cette nuit, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5. Dans un hôpital du nord-ouest de la Syrie, Oussama Abdelhamid, blessé au front, n’arrive pas à retenir ses larmes: l’immeuble où il habite avec sa famille s’est écroulé en pleine nuit. Cet habitant d’un village frontalier de la Turquie a survécu par miracle au violent tremblement de terre. « On dormait quand on a ressenti un très fort tremblement de terre », raconte-t-il à l’AFP, vêtu d’une longue abaya brune. « Avec ma femme et mes enfants, nous avons couru vers la porte de notre appartement au troisième étage. Dès que nous l’avons ouverte, le bâtiment tout entier s’est effondré« , poursuit-il après avoir été soigné à l’hôpital Al-Rahma dans la ville de Darkouch, province d’Idleb.

En quelques instants, Oussama Abdelhamid s’est retrouvé sous les décombres du bâtiment de quatre étages dans le village d’Azmarine, mais « Dieu le protecteur » l’a miraculeusement sauvé, ainsi que sa famille, dit-il. « Les murs nous sont tombés dessus, mais mon fils a réussi à sortir et a commencé à crier, puis les gens se sont rassemblés et nous ont sortis des décombres », ajoute-t-il très ému, après avoir été soigné à l’hôpital Al-Rahma dans la province d’Idleb. Tous ses voisins ont été tués.

L’hôpital Al-Rahma est bondé, les blessés arrivant sans discontinuer par ambulances, dont un grand nombre d’enfants, selon un correspondant de l’AFP. Les corps d’au moins trente personnes sont arrivés dans l’établissement. Dans l’une des chambres de l’hôpital, des blessés sont allongés sur des lits proches les uns des autres, certains la tête entourée de bandages et d’autres des fractures ou des hématomes.

Dans une autre pièce, une petite fille crie alors qu’on lui fait une piqûre, avant de lui poser un plâtre à la main. Un garçon à la tête bandée est assis près d’elle.

« Sous les décombres »

« La situation est très grave, de nombreuses personnes sous toujours sous les décombres d’immeubles résidentiels », déclare à l’AFP Majid Ibrahim, un chirurgien. Dans ces zones tenues par les rebelles qui combattent le régime de Damas, on dénombre au moins 221 morts.

Mohammed Barakat, 24 ans et déjà père de quatre enfants, est allongé sur un lit de l’hôpital Al-Rahma, où il est soigné pour des blessures au visage et une fracture de la jambe, provoquées par la chute d’un mur sur lui. « Nous avons quitté la maison parce que c’est un rez-de-chaussée et elle est ancienne. Mais les murs des bâtiments voisins ont commencé à nous tomber dessus alors que nous étions dans la rue », raconte-t-il à l’AFP.

Dans la ville de Sarmada, au nord d’Idleb, un bloc de bâtiments contigus a été aplati, alors les panneaux solaires et réservoirs d’eau sont restés intacts. Matelas et couvertures jonchent les décombres. Un photographe de l’AFP a vu des secouristes essayer de dégager les décombres à la recherche de survivants, tandis qu’un bulldozer et d’autres véhicules soulevaient les toits et les murs.

Cette vue aérienne montre des habitants aidés par des bulldozers, à la recherche de victimes et de survivants dans les décombres de bâtiments effondrés, suite à un tremblement de terre dans la ville de Sarmada, dans la campagne de la province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie, tôt le 6 février 2023. – Getty Images

« Jugement dernier »

Lorsqu’il a ressenti le tremblement de terre, Anas Habache, 37 ans, est allé chercher son enfant et a demandé à sa femme enceinte de le rejoindre en courant à l’entrée de leur appartement situé au troisième et dernier étage d’un immeuble de la ville d’Alep. « Nous avons dévalé les escaliers comme des fous, et dès que nous sommes arrivés dans la rue, nous avons vu des dizaines de familles effrayées« , dit-il.

« Il y en avait qui étaient à genoux en train de prier, d’autres pleuraient, comme si c’était le jour du jugement dernier« , ajoute-t-il. « Je n’ai rien senti de pareil pendant toutes ces années de guerre, la situation est beaucoup plus dure que les bombes », affirme Anas Habache.