Russie: Gazprom annonce des livraisons record à la Chine via le gazoduc « Force de Sibérie »

Le géant russe Gazprom a annoncé des livraisons journalières record à Pékin la veille via le gazoduc « Force de Sibérie » qui parcourt l’Extrême-Orient russe en direction du nord-est de la Chine, en pleine visite de Xi Jinping en Russie.

Lundi, « Gazprom a livré les volumes demandés et établi un nouveau record historique d’approvisionnement quotidien en gaz vers la Chine », a indiqué Gazprom dans un communiqué. Interrogée par l’AFP notamment sur le chiffre précis de livraison, l’entreprise a indiqué « ne pas fournir d’informations complémentaires ».

Une autre source au sein de Gazprom et au fait du dossier a indiqué que « les volumes quotidiens » livrés à la Chine relevaient « d’informations commerciales. Nous ne les dévoilerons pas ». Cette annonce du géant gazier russe intervient au deuxième jour de la visite d’Etat du président chinois Xi Jinping à Moscou, un déplacement visant à renforcer les liens diplomatiques et économiques — dont énergétiques — entre Pékin et Moscou.

Lundi, Xi avait longuement échangé avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors d’une rencontre informelle. La Russie s’efforce depuis plusieurs années d’augmenter ses livraisons de gaz à l’économie chinoise, grosse consommatrice d’énergie, et a accéléré ce mouvement depuis un an à la suite des sanctions internationales la visant.

L’an passé, les livraisons de gaz via le gazoduc « Force de Sibérie » dans l’Extrême-Orient russe à destination de la Chine ont atteint un maximum historique, à hauteur de 15,5 milliards de mètres cubes. D’ici 2025, Moscou entend multiplier par 2,5 ses exportations par cette infrastructure, à 38 milliards de mètres cubes chaque année. Dans un article publié par le Kremlin dimanche soir, Vladimir Poutine avait qualifié le gazoduc « Force de Sibérie » d' »affaire du siècle ».

En janvier dernier, la Russie a exporté vers la Chine 2,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel et gaz naturel liquéfié (GNL), selon les douanes chinoises, se plaçant en tête des pays exportateurs vers le géant asiatique.

Fin décembre, Vladimir Poutine avait lancé l’exploitation du champ gazier de Kovykta, un vaste gisement situé en Sibérie qui doit permettre d’augmenter dans le futur les exportations vers la Chine.

Moscou et Pékin pourraient conclure prochainement la mise en oeuvre du gigantesque projet « Force de Sibérie 2 », un gazoduc qui traversera la Mongolie depuis la Russie pour atteindre le Xinjiang chinois (nord-ouest).

Il serait doté d’une capacité de 50 milliards de mètres cubes transportés chaque année, soit quasiment autant que Nord Stream (55 milliards) en Europe avant son interruption à la suite de sabotages en septembre 2022.