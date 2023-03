Xi Jinping est réélu à la tête de la Chine: « Son leadership est de plus en plus contesté en interne » (infographie)

Après 10 années passées à la présidence de la Chine, Xi Jinping a été réélu à l’unanimité par le Parlement chinois pour 5 années supplémentaires. « Un consensus de façade » selon Tanguy Struye, chercheur à l’UCLouvain et spécialiste de la Chine.

Selon Tanguy Struye, chercheur à l’UCLouvain et spécialiste de la Chine, Xi Jinping n’est plus prophète en son pays. S’il a remporté l’élection présidentielle avec 2.952 voix pour, zéro contre et zéro abstention, le président chinois et sa politique sont de plus en plus contestés en interne, au sein même du Parti communiste chinois (PCC).

Lire aussi | Xi Jinping obtient un inédit 3e mandat de président chinois

Que vous inspire la réélection de Xi Jinping à la tête de la Chine ?

Ce n’est pas une surprise, il n’y avait vraiment pas de suspense quant à l’issue du vote. Cela fait 10 ans qu’il dirige la Chine et le Parti communiste chinois, donc on est dans la continuité d’une politique de plus en plus autoritaire. Xi Jinping renforce son pouvoir car un troisième mandat en tant que président n’est normalement possible (le président chinois a modifié la Constitution pour le permettre, NDLR). Et au-delà de ça, il est parvenu à renvoyer ses opposants aux oubliettes. Aujourd’hui, il est principalement entouré de personnes qui pensent comme lui.

Quels ont été les temps forts/faibles des deux premiers mandats ?

D’une manière générale, je dirais que la Chine fait preuve d’une plus grande assertivité, voire agressivité sur la scène internationale. Cette tendance avait commencé avec son prédécesseur mais s’est accrue sous la présidence de Xi Jinping. La Chine ne se cache plus, elle veut jouer un rôle important sur l’ordre politique mondial. Assez clairement, le pays veut prendre la place des Etats-Unis (première économie mondiale, NDLR) d’ici 2049. Côté négatif, on retiendra la gestion de la pandémie de covid-19 et la paralysie économique qu’elle a entrainée. Ces points négatifs ont généré des tensions en interne. Donc il ne faut pas croire que le bilan de Xi Jinping est positif. Il y a de plus en plus de voix au sein du PCC qui s’élèvent pour dénoncer l’assertivité du président, qui serait contre-productive sur la scène internationale.

À quoi peut-on s’attendre pour ce troisième mandat ? Des changements au niveau de la politique menée sont-ils envisageables ?

Non, je pense que le président chinois va continuer sa politique expansionniste. Le discours anti-occidental et anti-américain va se renforcer, tout comme l’opposition à la démocratie et à l’ordre libéral. Le modèle alternatif proposé par Xi Jinping est celui d’un régime autoritaire, basé sur une surveillance digitale et des valeurs civilisationnelles plus conservatrices. C’est sur cette volonté d’un autre modèle de civilisation que la Chine se rapproche de la Russie, d’ailleurs.

Xi Jinping a 69 ans. Est-ce son dernier mandat à la tête de la Chine ?

Il est très difficile de répondre à cette question. Cela va dépendre, d’une part, de son bilan dans les prochaines années. D’autre part, il faudra voir comment le président chinois va gérer les tensions en interne. Il a été réélu avec la totalité des voix mais c’est en réalité un consensus de façade. Le Parti communiste chinois est fortement divisé et tout le monde n’a pas apprécié le fait que Xi Jinping modifie la constitution. Aujourd’hui, il y a toute une série de décideurs du Parti communiste de 50-60 ans qui aimeraient bien prendre sa place. Plus son mandat va évoluer, plus son leadership sera remis en cause par la nouvelle génération.