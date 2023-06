Quel impact aura la destruction du barrage de Kakhovka sur l’offensive ukrainienne? (analyse)

Inondations, coupures d’électricité, rupture d’alimentation en eau de la Crimée…: les effets de la destruction de l’ouvrage de Kakhovka sont d’ampleur inédite.

La Russie n’a-t-elle trouvé que ce moyen pour entraver la contre-offensive de l’Ukraine qui mûrit en plusieurs points du front? La destruction, dans la nuit du 5 au 6 juin, du barrage de Nova Kakhovka (16 mètres de haut, 3 850 mètres de long) situé sur la ligne de contact entre les deux armées devait provoquer l’inondation de quelque quatre-vingts villages sur la rive gauche du fleuve Dniepr, jusqu’à Kherson, à soixante kilomètres de distance (24 d’entre eux avaient déjà été touchés quelques heures plus tard). L’armée russe l’a attribuée à une attaque terroriste des Ukrainiens. Ceux-ci, en revanche, ont dénoncé un sabotage commis par les occupants russes de l’ouvrage. «Il est physiquement impossible de faire sauter [le barrage] d’une manière ou d’une autre de l’extérieur, avec des bombardements», a soutenu Volodymyr Zelensky à l’issue d’une réunion d’urgence de son conseil de sécurité nationale et de défense.

L’objectif des terroristes est évident: créer des obstacles aux actions offensives des forces armées ukrainiennes.

«Une catastrophe écologique mondiale se joue maintenant […], et des milliers d’animaux et d’écosystèmes seront détruits dans les prochaines heures», a averti le conseiller du président ukrainien, Mykhailo Podoliak. «Le monde doit réagir. La Russie est en guerre contre la vie, contre la nature, contre la civilisation. Il s’agit de la plus grande catastrophe environnementale causée par l’homme en Europe depuis des décennies», a enchéri Volodymyr Zelensky pour situer la gravité de cette escalade dans le conflit.

Si la responsabilité de la Russie était avérée dans cet «écocide brutal», il rappellerait celui commis par le président irakien Saddam Hussein et son armée quand quelque sept cents puits de pétrole avaient été volontairement incendiés au Koweït lors de la première guerre du Golfe de 1990-1991. Cet acte n’avait aucun objectif stratégique et relevait d’une cynique politique de la terre brûlée, à la différence de ce qui semble s’être déroulé en Ukraine.

Multiples conséquences

En plus du préjudice environnemental, les conséquences du fait d’armes sont potentiellement énormes. La centrale nucléaire de Zaporijia, la plus importante d’Europe, dépend du réservoir de Kakhovka, un lac artificiel de 18,2 km3, avant la destruction, en amont du barrage, pour l’alimentation en eau de ses systèmes de refroidissement. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est voulue rassurante, le 6 juin. Et la direction de la centrale a assuré qu’il existait des sources alternatives d’approvisionnement en eau.

Le barrage est aussi une centrale hydroélectrique d’une puissance de 334,8 mégawatts, dont la production est gérée par le réseau ukrainien d’électricité qui alimente des zones d’habitation sous le contrôle à la fois de Kiev et de l’armée russe d’occupation. Elle a été complètement détruite. Des coupures de courant devaient nécessairement affecter la région.

Enfin, le barrage de Nova Kakhovka alimente en eau, à hauteur d’1,7 million de m3 par jour, le canal de Crimée du Nord qui, depuis le Dniepr, traverse le sud de l’Ukraine et toute la péninsule de Crimée. «En cas de destruction du barrage, le canal de Crimée du Nord disparaîtra tout simplement», avait prévenu Volodymyr Zelensky, en octobre 2022. Les répercussions concrètes pourraient donc être désastreuses pour la population.

Entraver l’offensive

Le risque d’une opération retorse sur l’ouvrage avait déjà été évoqué à l’automne 2022 au moment de la double offensive ukrainienne depuis Kharkiv, à l’est du pays, et depuis Kherson, au sud-ouest. L’armée de Kiev avait dit craindre que les Russes usent de ce stratagème pour empêcher l’avancée de ses troupes vers la ville des bords du Dniepr. Les soldats russes s’étaient finalement retirés, pour des «raisons stratégiques», sur sa rive droite. Et les Ukrainiens avaient conquis Kherson.

Le 6 juin, le conseiller à la présidence ukrainienne Mykhailo Podoliak a prêté de semblables intentions aux auteurs présumés de l’attaque contre le barrage: «L’objectif des terroristes est évident: créer des obstacles aux actions offensives des forces armées ukrainiennes.» Et il est vrai qu’une incursion de troupes ukrainiennes sur la ligne de front entre la localité d’Enerhodar, site de la centrale nucléaire de Zaporijia, et la ville de Kherson semble désormais improbable par les effets de l’inondation. Une attaque plus au sud reste en revanche possible. Et la zone de prédilection supposée des stratèges ukrainiens pour mener l’effort principal de leur contre-offensive a toujours été localisée au nord du site de la centrale, au niveau de la ville même de Zaporijia. Une percée dans cette région permettrait aux Ukrainiens de couper la continuité de la ligne de défense russe et d’ouvrir une voie d’accès à la Crimée.

Construit en 1956, le barrage de Nova Kakhovka était un lieu stratégique occupé par les Russes au début de la guerre. © reuters

Un impact en Crimée

Le préjudice causé par la destruction du barrage de Nova Kakhovka à l’alimentation en eau et en électricité de la Crimée pourrait en réalité être bénéfique à l’armée de Kiev qui a fait de la reconquête de la péninsule un objectif majeur. Elle abrite nombre de bases arrière et d’installations énergétiques de l’armée de Moscou et elle a été occupée dès la première invasion russe en 2014. Militairement, politiquement, psychologiquement, elle serait donc une prise de choix. Dans leur argumentaire pour rejeter la paternité de la destruction du barrage sur l’Ukraine, les autorités russes l’ont précisément justifiée par la volonté de Kiev de «priver d’eau la Crimée».

Malgré cette perspective, si on étudie l’événement à l’aune de l’interrogation «A qui profite le crime?», c’est bien les intérêts des Russes que sert principalement la destruction du barrage. Ils en demeurent donc les premiers suspects.

Dans le Donbass

L’objectif de la contre-offensive ukrainienne fixé sur la Crimée sera-t-il précédé par celui de la reconquête des oblasts de Donetsk et de Louhansk? Parmi les points de tension observés ces derniers jours sur la ligne de front, prémices supposés de la grande attaque ukrainienne, celui de Bakhmout est redevenu électrique. Le ministère russe de la Défense est allé jusqu’à prétendre que l’Ukraine y avait lancé une offensive d’ampleur le 5 juin et que l’armée russe y avait résisté en tuant plus d’un millier d’hommes et en détruisant 28 chars. Le démenti est venu de la partie russe elle-même: «Elucubrations», a commenté Evgueni Prigojine, le patron du groupe Wagner, toujours en délicatesse avec la hiérarchie de l’armée régulière.

Des dizaines de milliers d’habitants vivant en aval du barrage ont dû être évacués par les autorités ukrainiennes. © getty images

La vice-ministre de la Défense ukrainienne, Hanna Maliar, n’a pas nié des manœuvres dans le Donbass mais en a minimisé, ponctuellement en tout cas, l’ampleur. «L’opération défensive comprend tout, y compris les actions de contre-offensive. Par conséquent, dans certains domaines, nous passons à des actions offensives. En particulier, le secteur de Bakhmout reste l’épicentre des hostilités. Là, nous avançons sur un front assez large. Nous occupons les hauteurs dominantes.» Une progression concrétisée par la prise du village de Berkhivka et confirmée, là aussi, par Evgueni Prigojine en des termes peu amènes pour l’armée russe: «C’est une honte.»

Guerre de l’information

Le centre des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes y a vu, de son côté, une manœuvre classique de désinformation à laquelle ses responsables ont tout de même jugé utile de répondre par un avertissement à la population. «Les forces d’occupation russes intensifient leurs opérations informatico-psychologiques […] en répandant sur les chaînes Telegram et les réseaux sociaux russes de fausses informations sur les opérations de combat des forces armées ukrainiennes. […] Les propagandistes russes diffusent des informations trompeuses sur la contre-offensive, ses orientations et les pertes de l’armée ukrainienne, même s’il n’y a pas de contre-offensive», a indiqué le Stratcom.

Cette clarification s’est accompagnée de la diffusion d’une vidéo rappelant la maîtrise par les Ukrainiens d’une communication à la pointe de la modernité. Elle présente des soldats, semblant retranchés à l’arrière de la ligne de front mais prêts à engager le combat qui, tous, font le geste de poser un doigt devant leur bouche pour signifier que plus le secret sera gardé sur les modalités de l’attaque à venir, plus elle aura des chances d’être couronnée de succès.

Malgré ce luxe de précautions, certains observateurs ont vu dans les avancées de l’armée ukrainienne autour de Bakhmout le possible signe d’une percée. Ils la rapprochent de l’activité intense dans la région russe de Belgorod, plus au nord, où des groupes d’opposants à Vladimir Poutine tentent de prendre pied dans certains villages. Et ils en tirent comme potentiel enseignement qu’une manœuvre de contournement de l’armée russe depuis la zone de Kharkiv et par le sol russe, qui aurait pour finalité de faire la jonction avec les troupes mobilisées dans les environs de Bakhmout, aboutirait à un coup de maître. Et confirmerait l’audace stratégique dont a déjà fait preuve la hiérarchie militaire ukrainienne depuis le 24 février 2022. Mais on est là dans de la pure spéculation…