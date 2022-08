La revanche de Trump: l’ex-président a-t-il une chance de retourner à la Maison Blanche?

Donald Trump, dont la demeure a été perquisitionnée par le FBI cette semaine, détermine les résultats de la primaire républicaine. Il peut se présenter aux élections à tout moment et tenter à nouveau d’accéder à la présidence. Mais sa popularité est en baisse.

Mardi dernier, les partisans de Trump ont eu de quoi se réjouir dans l’État de l’Arizona. Lors des primaires – qui déterminent qui peut participer pour son parti aux élections de mi-mandat pour certains postes importants dans l’État de l’Arizona, comme le gouverneur, les ministres, les sénateurs et les représentants à la Chambre des représentants – tous les candidats soutenus par Donald Trump ont été élus, aussi extrêmes ou fous soient-ils. La candidate du parti au poste de gouverneur, la journaliste de télévision Kari Lake, paradait avec un marteau en revendiquant la victoire – avant même qu’une grande partie des votes aient été comptés. Mark Finchem, candidat au poste de secrétaire d’État en Arizona, était affilié au mouvement d’extrême droite Oath Keepers jusqu’au moins 2014, et ne cache pas qu’il n’aurait pas déclaré Biden vainqueur en Arizona en 2020. S’il est élu en novembre, il pourrait bloquer le résultat de l’élection présidentielle de 2024, car c’est le secrétaire d’État qui déclare le vainqueur. Le candidat sénateur Blake Masters est contre l’avortement dans tous les cas et veut que les États cessent de décider eux-mêmes de la question. Il trouve l’avortement « démoniaque » et veut l’interdire à l’échelle nationale.

« Donald Trump et son mouvement ont passé leur meilleure soirée depuis le 8 novembre 2016 », déclare le commentateur républicain et conseiller de campagne Barrett Marson. Il veut dire : depuis le jour où Trump a été élu président. Marson n’est pas un fan. Il a dû déglutir quand il a reçu les résultats. « La base républicaine reste attachée à Trump ».

Thelma et Louise

Les ténors les plus traditionnels du parti ont fait circuler mardi des messages contenant un extrait du film Thelma et Louise, où les personnages titres terminent leur course dans un précipice.

Ceux qui ne rentrent pas dans la ligne de Trump, qui ont résisté avec succès en 2020 lorsque le président de l’époque a voulu changer le résultat des élections en Arizona, ont été éliminés avec une facilité écrasante.

D’où la référence à la fin de Thelma et Louise : les résultats des primaires rendent plus difficile la victoire des républicains divisés lors des élections de mi-mandat en novembre.

« Cette année devrait être une année facile pour les républicains », dit Marson. « Un président en exercice et son parti sont généralement favorisés par les élections de mi-mandat. Mais maintenant, ça va être dur. Surtout pour Mark Finchem. Je pense que Lake va gagner. »

Les candidats d’extrême droite qui contestent la validité des élections doivent désormais recueillir les voix des modérés, qui ne voteront pas s’ils pensent que les élections sont de toute façon frauduleuses. « Ce n’est pas une tâche évidente. »

Ce n’est pas le cas, estime Brady Smith, du cabinet de conseil politique républicain RDP Strategies. Ce dernier a passé les dernières semaines à travailler sur deux campagnes perdantes (car non soutenues par Trump) dans les primaires de l’Arizona, et est maintenant impatient de se mettre au travail pour ceux qui ont gagné. « Oui, admet-il, les républicains doivent prendre des mesures pour surmonter les divisions internes, mais au bout du compte, les élections ne porteront pas sur la question de savoir qui a gagné en 2020″. Elles parleront du flux incontrôlé de personnes à la frontière et de l’économie épouvantable. Les gens se souviennent que l’économie a prospéré sous le président Trump. Ils se souviennent du retrait chaotique des troupes d’Afghanistan par Biden, de son laxisme à la frontière, d’un pays en récession avec une inflation de 10% et des problèmes d’approvisionnement dans plusieurs secteurs. Je soupçonne que les Républicains feront un bon score en novembre 2022 sur cette base. »

Vengeance

Voit-il un grand rôle pour Trump dans la campagne en Arizona, ou voudrait-il en fait garder Trump hors de l’État parce que sa présence pousse les démocrates aux urnes ? Smith évite de répondre. « Qui suis-je pour dire à l’ex-président ce qu’il doit faire ? »

Ces primaires sont l’occasion pour Donald Trump de se livrer à un impressionnant acte de vengeance. Alors que ses partisans jubilaient en Arizona, il s’est avéré que Peter Meijer a été éliminé dans l’État du Michigan. Meijer, un membre de la Chambre des représentants prometteur sortant, a voté pour la destitution de Trump après l’assaut le Capitole. Au total, dix républicains ont voté en faveur d’une procédure de destitution à la Chambre. Trump met un point d’honneur à priver ces dix-là de leurs sièges en soutenant les candidats adverses. Meijer a été lâché comme candidat à la Chambre par quelqu’un qui professe fidèlement et contre toute évidence que l’élection présidentielle de 2020 a été volée par Biden et les démocrates. Sur les dix, trois ont des chances de survivre aux primaires, tous dans des États à majorité démocrate et où les primaires sont ouvertes, c’est-à-dire où les démocrates et les républicains peuvent voter pour les candidats de l’autre parti.

Le plus gros scalp pour Trump serait Liz Cheney. Non seulement elle a voté pour la destitution de Trump, mais elle est aussi devenue vice-présidente de la Commission d’enquête sur l’assaut du Capitole, qui depuis juin détaille en séances publiques que Trump a non seulement clairement perdu en 2020, mais qu’il forgeait des plans pour s’emparer du pouvoir à de nombreux niveaux par la suite. Pour sa primaire du 16 août, les sondages la donnent peut-être à 20 % derrière sa rivale Harriet Hageman, soutenue par Trump. Le fait que Liz Cheney ait une histoire dans l’État, qu’elle soit la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney et qu’elle ait voté pour les propositions de Trump dans 93 % des cas, n’a plus d’importance pour les partisans républicains.

Selon Jim King, professeur de sciences politiques à l’université du Wyoming, l’amour de Trump n’est même pas excessif dans le Wyoming. ‘Immédiatement après la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, la thèse de Cheney était : le parti doit aller de l’avant, loin de Trump. C’est la question qui se pose ici : en avant ou en arrière. Les habitants du Wyoming ont voté massivement pour Trump en 2020 – la moitié par aversion pour le démocrate Joe Biden, l’autre moitié par préférence pour Trump. Ils n’apprécient pas que Cheney se détourne de leur choix ».

Ils ne sont pas en colère parce qu’elle était déloyale envers Trump, ils sont en colère parce qu’elle était déloyale envers leur vote, argumente King. « Je n’en conclus pas que les électeurs veulent nécessairement que Trump soit candidat à la présidence en 2024. Mais s’il gagne la nomination, il gagnera dans le Wyoming. Celui qui gagnera la nomination républicaine l’emportera dans cet état. »

Cheney a-t-elle encore une chance dans cette primaire ?

King pense qu’elle pourrait être en mesure de récolter quelques voix des quelques indépendants et démocrates. « Mais les sondages vont dans le même sens ». C’est-à-dire, de lourdes pertes pour Cheney.

Pendant la saison des primaires, Trump a réussi à mettre en avant des candidats dans les États de basculement qu’il a perdus en 2020 qui ont promis – comme Mark Finchem en Arizona – que s’ils perdaient, ils ne se contenteraient pas de ratifier les résultats. Trump a mis en avant de tels personnages Tlors des primaires dans le Nevada, le Michigan, la Pennsylvanie et l’Arizona.

Le seul État en 2020 où Trump n’a pas eu beaucoup de succès lors des primaires est la Géorgie. Il voulait surtout se débarrasser du gouverneur Brian Kemp et du secrétaire d’État Brad Raffensperger. Trump leur a reproché de ne pas le suivre et de défendre les résultats des élections dans cet État. Ce différend a conduit à la fameuse conversation téléphonique entre Trump et Raffensperger le 2 janvier 2021, au cours de laquelle le président sortant a exhorté le secrétaire à trouver 11 780 voix, soit une de plus que les 11 779 voix qui séparaient Trump de Biden, puis à dire simplement qu’il avait fait une erreur de calcul. Raffensperger a refusé et, de manière peu impressionnante, a réfuté les allégations de fraude formulées par M. Trump.

Trump a soutenu David Perdue, entre autres, en tant que contre-candidat à Kemp lors des primaires en mai de cette année, mais tant Kemp que Raffensperger n’ont pas eu besoin d’un second tour pour gagner sa primaire.

Selon Jim Galloway, le chroniqueur de l’Atlanta Journal-Constitution aujourd’hui à la retraite, c’était davantage lié à l’omnipotence du gouverneur en Géorgie qu’à l’impuissance de Trump. Aucun élu de l’État n’a osé s’exprimer en faveur de Perdue parce que Kemp pouvait drainer l’argent vers la circonscription. Les électeurs ont suivi leurs élus. Le gouverneur sortant Kemp a été élu avec trois quarts des voix. Raffensperger a obtenu un peu plus de 50 %.

Fox NewsTrump a-t-il encore une chance à l’élection présidentielle de 2024 ? Veut-il toujours être candidat ? Il cherche à se venger, fuitent certain de ses supporters. Lors de ses discours, il flirte avec une nouvelle candidature. Dans les primaires, il domine par sa présence. Mais il y a aussi des signes de déclin du pouvoir.

Fin juillet, les journaux du groupe du magnat de la presse de droite Rupert Murdoch ont pris à partie leur ancien protégé pour son comportement le 6 janvier 2021. La commission d’enquête parlementaire venait de révéler ce que Trump avait fait et n’avait pas fait ce jour-là, et le Wall Street Journal a appelé Trump « le président qui est resté immobile le 6 janvier ». La personnalité d’une personne se révèle lors d’une crise, et Mike Pence a passé son test le 6 janvier. Donald Trump l’a raté », titrait le journal.

Le tabloïd New York Post, traditionnellement le journal de la ville natale de Trump, a qualifié l’ancien président d' »indigne d’être à nouveau à la tête de ce pays ».

Quelques jours plus tard, le Wall Street Journal a publié un article d’opinion de Karl Rove intitulé « Où vont les dons de Trump? » Rove, le bras droit du président républicain George W. Bush, a clairement indiqué dans son article que Trump et ses partisans quémandent sans cesse de l’argent – M. Rove a compté 25 courriels de supplication en une journée – alors qu’ils sont assis sur une montagne d’argent de 121 millions de dollars dont ils ne peuvent pas faire grand-chose, même s’ils ne peuvent pas légalement économiser cet argent pour l’élection présidentielle de 2024. Les partisans de Trump ne lisent pas le Wall Street Journal et ne se soucient pas de Rove, mais ils reçoivent aussi cette série interminable de courriels de supplication dans leur boîte de réception.

Le coup qui a vraiment fait mal, c’est lorsque Fox News a ignoré le grand meeting de Trump en Arizona au profit d’une interview de 13 minutes avec Ron DeSantis. DeSantis est le gouverneur républicain de Floride et le rival évident de Trump pour la prochaine élection présidentielle. Autre point douloureux : l’interview a été menée par Laura Ingraham, habituellement très fidèle à Trump. Elle n’a pas été posé une seule question critique. Peu de temps après, DeSantis a de nouveau été présenté en primetime sur Fox. Trump n’a pas été interviewé sur Fox News depuis cent jours, selon un décompte du New York Times.

Mariage de raison

Quelques jours après l’interview de Laura Ingraham avec DeSantis, Trump s’est rendu dans la capitale, où il a prononcé son premier discours depuis la prise d’assaut du Capitole. Une fois de plus, Fox News l’a ignoré. Pas tout à fait cette fois : la chaîne a diffusé quelques courts extraits, mais Trump s’attendait à plus. La chaîne a tout de même diffusé 17 minutes du discours de Mike Pence, le vice-président de Trump, ce jour-là. Pendant ces 17 minutes, une pause publicitaire a même été supprimée pour ne pas interrompre Pence, a affirmé ensuite le fidèle de Trump, Steve Bannon.

La motivation de Murdoch, 91 ans, à interdire ou à rationner les apparitions de Trump n’est pas claire. Prend-il parti pour DeSantis ? Selon les médias américains, Murdoch suit de près la commission d’enquête autour du 6 janvier, et les éditoriaux furieux et la réduction du temps d’antenne pourraient en être la conséquence. Il est déjà arrivé par le passé, notamment pendant la première campagne présidentielle de Trump et à l’approche des élections de mi-mandat de 2018, que Trump disparaisse de Fox News en partie ou entièrement. La relation entre Murdoch et Trump était au mieux un mariage de convenance avec des intérêts communs. CNN, qui a diffusé les meetings de Trump à l’infini en 2015 et 2016 et lui a ainsi fait une publicité gratuite, n’est plus à la disposition du Donald depuis longtemps, ce qui ne lui rend pas la vie plus facile.

Trump subit également des coups dans les sondages, qui frappent moins parce que Joe Biden s’enfonce plus vite que lui. Un sondage publié par le New York Times à la mi-juillet indique toutefois que la moitié des électeurs républicains préfèrent un autre candidat présidentiel que Trump (dans le cas de Biden, les trois quarts des démocrates préfèrent un autre candidat).

Revirement

L’emprise quelque peu réduite sur l’électeur est confirmée de manière informelle par les recherches menées par Sarah Longwell dans des groupes de discussion. Longwell est une star anti-Trump. Elle est cofondatrice du site républicain anti-Trump The Bulwark. Elle conseille également les campagnes et mène des recherches auprès des électeurs de Trump. Depuis les séances publiques de la commission d’enquête sur l’assaut du Capitole, elle a remarqué un changement significatif. « Nous avons organisé neuf groupes de discussion depuis le début des audiences », a-t-elle déclaré à la chaîne d’information MSNBC, « et dans quatre des neuf groupes, il n’y avait pas une seule personne présente qui voulait que Trump soit à nouveau candidat à la présidence en 2024 ». Ces groupes sont ouverts exclusivement aux personnes qui ont voté pour Trump en 2020. Avant le début de ces audiences, environ la moitié des participants souhaitaient qu’il se représente. Maintenant, tout d’un coup, il y avait zéro participant dans quatre groupes, et un ou deux dans les groupes restants’.

D’où ce revirement ? Les électeurs interrogés dans ses groupes doutent que Trump puisse encore gagner. Ils parlent du bagage gênant traîné par Trump : il est trop détesté par ses adversaires. « Mais soyons clairs, a ajouté Longwell, « ils ne détestent pas soudain Donald Trump. Ils l’apprécient toujours et voteront certainement pour lui s’il est désigné comme candidat. Ils font l’évaluation politique qu’il n’est peut-être pas le meilleur candidat pour battre Joe Biden ».

Pacelle Jr. estime que Trump ne sera même pas le favori lorsque les républicains choisiront un candidat à la présidence. « Si DeSantis ose entrer dans la lutte, je pense qu’il a de meilleures chances. Il est, dit-on parfois, un Trump avec un cerveau. Il peut gagner les chrétiens évangéliques pour lui. Il peut faire appel aux modérés. Il peut aussi reprendre une partie des partisans de la classe ouvrière de Trump ».

Avortement

C’est pourquoi Trump fait courir le bruit qu’il va bientôt annoncer sa candidature – cela éloignera les soutiens de ses concurrents au sein du parti. Une candidature à l’élection présidentielle lui permet également de se défendre contre les poursuites judiciaires dont il fait l’objet – il peut faire valoir que les enquêtes et les accusations visent à nuire à sa campagne.

« Il faudrait être idiot pour faire une croix sur Trump », dit Pacelle Jr. « Cela ne présage rien de bon pour les démocrates en 2024. Ils n’ont pas de message positif. Et l’économie est en crise. Si les républicains remportent une victoire monstre aux élections de mi-mandat de 2022, Trump pourra se glorifier et se renouveler. Si les candidats radicaux qu’il a aidés ne sont pas retenus, il aura probablement recours à la fraude à nouveau. Supposons que Trump remporte l’investiture en 2024 et que Biden l’emporte avec les démocrates : on assiste alors à une bataille de vieilles figures blessées. Qui gagnera alors ?

Jim Galloway de l’Atlanta Journal-Constitution, qui malgré sa retraite suit de près la situation dans l’État, pense que du côté républicain en Géorgie, Trump est toujours la figure dominante, bien qu’un peu moins dominante qu’il y a quelques années. « Il y a tellement d’inconnues pour le moment. Si vous m’aviez demandé un pronostic à la fin du mois de mai, j’aurais prédit une victoire des républicains en novembre 2022 et une élection difficile pour les démocrates. Mais l’annulation de Roe vs. Wade et l’issue du vote sur l’avortement au Kansas pourraient changer la donne. La dernière élection en Géorgie a été déterminée par des femmes diplômée dans les villes. Ces femmes ne sont pas heureuses maintenant que l’avortement dans leur État est limité à six semaines et qu’un fœtus de trois semaines est considéré comme égal à un être humain adulte. Je ne peux pas prédire comment se dérouleront les élections de mi-mandat de 2022, et encore moins l’élection présidentielle de 2024. »

Bill Gates, non pas le milliardaire mais le républicain chargé des opérations électorales à Maricopa, la plus grande circonscription de l’Arizona, a passé les 20 derniers mois à essayer de convaincre les gens que les opérations électorales dans sa circonscription et dans l’État étaient de bonne foi. Après les primaires, il a dû constater que la version de l’élection volée a de nouveau prévalu parmi les partisans républicains.

Il rêve de l’ère post-Trump. « Je pense », a-t-il déclaré au magazine en ligne Politico, « que cela ne sera possible que par l’humiliation lors des élections. Le problème est que les démocrates ne sont pas assez forts pour concrétiser cette humiliation ».