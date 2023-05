Plafond de la dette aux Etats-Unis: un défaut de paiement possible dès le 1er juin

Joe Biden rencontre les responsables de l’opposition parlementaire, dont le patron de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, pour tenter d’éviter un défaut de paiement américain, qui pourrait survenir dès le 1er juin.

Le président américain, à la sortie d’un déjeuner en famille à Philadelphie (nord-est), a répondu par l’affirmative aux journalistes qui l’interrogeaient sur la tenue de cette réunion. Joe Biden, Kevin McCarthy et trois autres dirigeants parlementaires avaient initialement prévu de se retrouver vendredi dernier, après un premier tour de discussions sans grandes avancées le 9 mai. Mais la réunion pour tenter d’éviter un défaut de paiement a été repoussée, et les équipes des divers protagonistes négocient depuis.

La première économie du monde pourrait dès le 1er juin se trouver incapable d’honorer ses engagements financiers. Le département au Trésor a en effet confirmé lundi l’estimation publiée début mai, et mise à jour avec les « informations supplémentaires maintenant disponibles ». Dans un courrier envoyé à Kevin McCarthy, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, indique ainsi que « le Trésor ne sera probablement plus en mesure de satisfaire toutes les obligations du gouvernement si le Congrès n’a pas agi pour relever ou suspendre la limite de la dette début juin, et potentiellement dès le 1er juin ».

Biden « optimiste », mais…

Elle a précisé que le département au Trésor publiera la semaine prochaine une mise à jour de cette date. La ministre de l’Economie et des Finances de Joe Biden a également, dans cette lettre, exhorté le Congrès à sceller rapidement un accord, précisant qu' »attendre jusqu’à la dernière minute (…) peut causer de graves dommages aux entreprises et à la confiance des consommateurs, augmenter les coûts d’emprunt à court terme pour les contribuables et pénaliser la cote de crédit des États-Unis ».

Joe Biden s’était dit dimanche « optimiste« . Mais Kevin McCarthy a lui évoqué lundi des « positions (qui) sont encore très éloignées. Il ne me semble pas que (la Maison Blanche et les démocrates) veulent un accord. » La Maison Blanche a par ailleurs affirmé que pour l’instant le président américain prévoyait toujours de s’envoler mercredi pour une tournée diplomatique en Asie et dans le Pacifique.

Potentiel défaut de paiement en juin

Le Congrès américain doit voter rapidement pour relever le plafond maximal d’endettement public, faute de quoi les Etats-Unis risquent de se trouver dans l’incapacité de faire face à leurs obligations et échéances financières. Les républicains s’y refusent tant que Joe Biden n’acceptera pas de faire d’importantes coupes budgétaires. L’ancien président Donald Trump a lui exhorté les républicains, sur lesquels il conserve une immense influence, à « provoquer un défaut de paiement » si les démocrates n’acceptent pas « des coupes massives » dans les dépenses.

Le service du budget du Congrès (CBO) a aussi évoqué le début du mois de juin pour un potentiel défaut de paiement.