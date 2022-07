Le Congrès américain adopte des mesures pour protéger l’accès à l’avortement

La Chambre américaine des représentants a adopté vendredi des mesures pour protéger l’accès à l’avortement en réaction à la volte-face de la Cour suprême, deux textes qui sauf grande surprise ne passeront pas l’étape du Sénat.

« Il y a trois semaines à peine, la Cour suprême a donné un gros coup à nos droits fondamentaux« , a dénoncé la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. « C’est pourquoi (…) nous allons prendre des nouvelles mesures pour défendre la liberté des femmes en matière de procréation », a-t-elle affirmé juste avant le vote, entourée d’élues vêtues de vert, la couleur de ralliement des pro-IVG.

