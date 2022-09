Que ce soit sur les chaînes belges ou françaises, les événements pourront être regardés en direct. L’enterrement d’Elizabeth II pourrait figurer parmi les événements télé les plus regardés de l’histoire.

Le monde dit adieu ce lundi à Elizabeth II lors de funérailles grandioses à Londres, où les dignitaires du monde entier rendront hommage à une souveraine à l’incroyable destin, qui avait consacré ses 70 ans de règne à faire briller la couronne britannique.

Après 10 jours de deuil national, d’hommages et de rituels à la pompe centenaire, 2.000 personnes sont attendues pour une cérémonie religieuse à l’abbaye de Westminster à 12h heure belge. Le cercueil y arrivera en procession, suivi par le roi Charles III et des membres de la famille royale à pied.

Les funérailles d’Etat, les premières depuis celles de Winston Churchill en 1965, pourraient figurer parmi les événements télévisés les plus regardés de l’histoire. Elles seront aussi retransmises sur des écrans géants à Londres et à travers le Royaume-Uni.

Où regarder?

Après la cérémonie à l’abbaye de Westminter, prévue pour durer une heure, le cercueil quittera l’abbaye suivi par le roi Charles III, la reine consort Camilla et des membres de la famille royale, avant une procession historique, en grande pompe, dans les rues du centre de Londres, jusqu’à l’arc de Wellington, d’où il repartira en corbillard pour le château de Windsor.

En Belgique

Les événements seront retransmis en direct sur la RTBF, sur RTL-TVI, et sur LN24. Sur la RTBF, une édition spéciale débute dès 10h30 sur La Une, ainsi que sur Auvio. Ophélie Fontana sera aux commandes de cette diffusion exceptionnelle, avec à ses côtés Patrick Weber, Annick Capelle et Eddy Caekelberghs. Cette édition spéciale se clôturera par l’accompagnement du cercueil de la défunte Reine jusqu’au château de Windsor. Sur RTL, une édition spéciale du JT est prévue dès 10 h du matin. Elle sera présentée par Thomas de Bergeyck, avec Alix Battard et Amélie Schildt depuis Londres.

LN24 animera un direct de toute la cérémonie à partir de 10 h. L’édition spéciale sera présentée par Julien Bal.

En France

Du côté français, TF1, France 2 et BFMTV organisent également des éditions spéciales, diffusant les images fournies par la BBC. France 2 a prévu de suivre les funérailles d’État à Westminster de 9h40 à 15 heures, commentées par Stéphane Bern. Pour l’assister, la chaîne disposera d’une dizaine d’envoyés spéciaux qui suivront le cortège funéraire à Londres et à Windsor.

Le groupe TF1 suivra les événements grâce à sa chaîne d’informations en continu LCI qui prendra l’antenne le matin. BFMTV sera, de son côté, en édition spéciale dès 6 heures ce lundi jusqu’à 1 heure du matin mardi, avec une antenne délocalisée à Londres. 16h30 de direct, alimentées par six envoyés spéciaux ou correspondants.

L’événement le plus regardé?

Depuis plus de 25 ans, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 1996 à Atlanta est l’événement le plus suivi de l’histoire de la télévision. 3,6 milliards de téléspectateurs ont regardé la légende de la boxe Mohammed Ali allumer la flamme olympique. Il est possible que ce record tombe ce 19 septembre. Les funérailles nationales de la reine Elizabeth II, qui seront diffusées dans presque tous les pays du monde, devraient attirer plus de 4 milliards de téléspectateurs.