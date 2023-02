Publicité, métavers, élections américaines : voici pourquoi l’abonnement payant arrive sur Facebook et Instagram

Il faudra désormais payer 11,22€ par mois pour avoir un compte certifié sur les deux plateformes de Meta. L’ère du tout gratuit est terminée pour les réseaux sociaux, dont le modèle publicitaire s’effondre.

Après Twitter et Snapchat, c’est au tour de Facebook et Instagram de proposer un abonnement payant à leurs membres. Atteignant la somme de 11,99$ (soit 11,22€) par mois, il doit permettre « d’améliorer l’authenticité et la sécurité de nos services », a déclaré Marck Zuckerberg.

Pour Xavier Degraux, formateur et consultant en marketing digital et spécialiste des réseaux sociaux, l’introduction de cet abonnement payant est une demi-surprise. « Il y avait des signes avant-coureurs. La situation économique s’est fortement dégradée avec la guerre en Ukraine et l’inflation qui s’en est suivi. Or on sait qu’en cas de crise économique, les annonceurs sont plus frileux. Ils dépensent moins sur le marché, ce qui a pour effet de baisser les revenus des médias sociaux, qui dépendent largement de la publicité ».

Le modèle dépassé des réseaux sociaux

Lors de son lancement en 2004, Facebook avait comme slogan : « C’est gratuit et ça le restera toujours ». Facebook a ainsi établi le modèle dominant des grandes plateformes en ligne : les utilisateurs profitent de services gratuits qui, en contrepartie, récoltent des informations personnelles sur eux pour les cibler avec de la publicité personnalisée.

Aujourd’hui, Marck Zuckerberg revient en quelque sorte sur sa promesse avec l’arrivée de Meta Verified. « On commence à se rendre compte que les réseaux sociaux entrent dans une nouvelle ère », assure Xavier Degraux.

Il faut dire que le PDG de Meta n’avait plus vraiment le choix. En 2022, les recettes publicitaires de la compagnie californienne ont baissé pour la première fois depuis son entrée en Bourse en 2012.

Cette situation économique défavorable se reflète aussi dans le bénéfice net annuel de l’entreprise. 23,2 milliards de dollars, c’est-à-dire 41% de moins que l’année précédente.

De tels résultats pour un poids lourd de la tech coté en bourse, ça fait tache. Sur l’ensemble de 2022, le cours de l’action de Meta a perdu 29%. Presque un tiers de sa valeur.

Preuve aussi que les réseaux sociaux prennent un tournant majeur : Meta a dû licencier 13% de ses effectifs en novembre dernier. Une première dans l’histoire de la compagnie américaine. Au même moment, le rachat de Twitter par Elon Musk précipitait le départ de 50% du personnel.

Jusqu’à 15 dollars par mois pour l’abonnement

Lâché par une partie de ses annonceurs, Mark Zuckerberg a donc choisi de compenser avec un abonnement payant pour les utilisateurs. Le nom de la formule qu’il espère magique ? Meta Verified.

Le montant mensuel pour l’abonnement à Instagram et Facebook varie selon que l’on souscrive sur le web (11,99 dollars par mois) ou sur mobile (14,99 dollars par mois). En cause, les commissions prélevées par iOS (Apple) sur les iPhone et Google sur les smartphones Android.

L’abonnement permettra aux personnes âgées de 18 ans ou plus :

d’obtenir un badge bleu de vérification pour leur compte Instagram ou Facebook. Jusqu’ici, cette fonctionnalité était réservée aux personnalités publiques (politiques, athlètes, musiciens, acteurs, journalistes…)

de bénéficier « d’une visibilité et d’une portée accrues » dans les résultats de recherche, dans les commentaires…

d’être mieux protégé contre les attaques d’usurpation d’identité (après vérification des cartes d’identité)

d’accéder directement au service client de Meta

Le géant des réseaux sociaux a précisé à l’AFP que la formule vise avant tout les créateurs et influenceurs prêts à payer pour que leurs contenus soient diffusés plus largement et apparaissent en haut des résultats de recherche et recommandations.

Les entreprises, pas concernées par l’abonnement

Contrairement à la formule Blue mise en place par Elon Musk sur Twitter, Meta Verified ne sera pas accessible aux entreprises. Ça n’a l’air de rien à première vue, et pourtant cela fait une fameuse différence.

Selon Xavier Degraux, Meta aura davantage de difficultés à récupérer de l’argent sur base de ces abonnements que son concurrent Twitter. « Une entreprise pourrait payer une dizaine de dollars par mois sans trop de souci. Par contre, comment convaincre la population de payer pour quelque chose qui était 100% gratuit par le passé ? C’est à mon sens le défi auquel Meta va faire face ».

Un abonnement payant pour financer le métavers ?

Si Meta est dans une situation économique compliquée, c’est aussi à cause des investissements de Marck Zuckerberg dans le métavers, qui dépassent les 20 milliards de dollars. « Meta s’est engagé à réduire ses investissements. Pour l’instant, on voit bien que la sauce ne prend pas. Beaucoup de gens savent ce qu’est le métavers, mais peu sont prêts à investir dedans ».

Face au peu d’engouement suscité par le métavers, le fondateur de Facebook chercherait donc à financer autrement ses investissements, via cet abonnement payant. « Les abonnés financeront en partie les investissements dans le métavers, sans le savoir. Zuckerberg leur force la main, car il voit que les membres de la communauté sont peu intéressés pour le moment ».

A l’horizon, les prochaines élections américaines

Derrière ce tournant majeur pris par Facebook et Instagram, il y a aussi l’influence des prochaines élections américaines de novembre 2024, selon Xavier Degraux. « Les autorités de régulation exercent une pression pour que Facebook réduise le nombre de comptes fake. L’objectif est d’aboutir à une plateforme plus safe, qui permettrait de rassurer les annonceurs à l’approche de la campagne électorale ».

En 2016, Facebook s’était retrouvé englué dans une polémique lors de la campagne présidentielle aux Etats-Unis. Les données personnelles de 87 millions d’utilisateurs s’étaient alors retrouvées entre les mains de la société Cambridge Analytica à leur insu.

L’abonnement payant testé en Australie et en Nouvelle-Zélande

Meta Verified sera d’abord testé en Australie et Nouvelle-Zélande à partir de cette semaine, avant d’être étendu aux Etats-Unis et à d’autres pays. La phase de test doit permettre à l’entreprise de la Silicon Valley d’évaluer et éventuellement d’ajuster son offre en fonction des retours.

L’abonnement payant sur Facebook et Instagram sera-t-il une réussite ? Xavier Degraux se montre sceptique : « Jusqu’ici, Snapchat a séduit un million de membres sur un total de 750 millions. Et le réseau social d’Elon Musk ? À peine 290.000 sur les douze pays concernés pour le moment ».

Si 3,74 milliards de personnes dans le monde utilisent au moins un des services (réseaux sociaux et messageries) de Meta chaque mois, il faudra voir combien sont prêts à sortir leur portefeuille pour Meta Verified…