L’inflation, qui indique la vitesse à laquelle les prix augmentent, a encore fortement augmenté en octobre. Elle a grimpé de 11,27% à 12,27%. Elle atteint ainsi son plus haut niveau depuis juin 1975.

L’inflation est passée de 11,27% à 12,27% en octobre, son plus haut niveau depuis juin 1975 (12,50%), annonce ce vendredi l’office belge de statistique Statbel. Elle était encore sous les 10% en août dernier. La principale cause de cette situation est le prix élevé de l’énergie. L’inflation de l’énergie est actuellement de 63,03%: l’électricité est devenue 84,7 % plus chère en un an. Pour le gaz, il s’agit d’une augmentation de 130,6 %.

Lire aussi | Ce clic vaut plus de 5000€: cent idées pour réaliser des économies

La nourriture, plus chère

En outre, l’inflation des produits alimentaires a également fortement augmenté au cours des derniers mois. Elle atteint (y compris les boissons alcoolisées) 12,30% en octobre. Les principales hausses de prix du mois d’octobre (en dehors de l’énergie et du carburant) concernent la viande, les légumes, les vêtements, les produits laitiers, le pain et les céréales, les fruits, les loyers privés et les restaurants et cafés.

Trois exemples: l’inflation pour les huiles est de 23,8 % ce mois-ci, contre 3,6 % en novembre 2021. Pour le poisson, l’inflation est de 11,8%, contre -0,4% en novembre dernier. Pour le pain et les céréales, il est de 14,4 % ce mois-ci, contre 1,7 % l’année dernière. L’inflation de la viande est de 12,5% ce mois-ci, contre 0,8% en novembre 2021. Les boissons alcoolisées ont par contre exercé un effet baissier sur l’indice.

Indice-pivot à nouveau dépassé

L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 120,73 points, est donc à nouveau dépassé. Lorsque l’indice pivot est dépassé, les allocations sociales sont augmentées de 2 % un mois plus tard. Les salaires des fonctionnaires sont augmentés encore un mois plus tard. Le dernier franchissement de l’indice pivot ne remonte qu’à juillet dernier. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique ont été augmentés de 2%, respectivement en novembre et en décembre.

L’inflation implique également une augmentation des salaires dans le secteur privé. Toutefois, le rythme est différent dans chaque secteur. Pour certains secteurs, cela se fait tous les mois, pour d’autres une fois par an.

Comment savoir quand vous serez indexé ? Sur votre fiche de paie, vous trouverez la commission paritaire à laquelle vous appartenez. En tapant votre commission paritaire dans la barre de recherche de l’infographie, vous trouverez à quelle fréquence vous êtes indexé.