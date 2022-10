Ce clic vaut plus de 5000€: cent idées pour réaliser des économies

Proposer cent idées pour faire des économies, c’est utile et nécessaire dans le contexte actuel de crise du pouvoir d’achat. Réfléchir à notre manière de consommer, c’est le bonus que nous vous proposons dans ce dossier spécial.



Les rayons «isolation» des magasins de bricolage sont pris d’assaut comme les départements sous-vêtements thermiques des enseignes textiles. Les acomptes mensuels sont surveillés comme du lait sur le feu. L’un fait des stocks de bois, l’autre installe dare-dare un poêle à pellets. Bref, le Belge se prépare à un hiver difficile. A en croire le Premier ministre Alexander De Croo, ce sont même cinq ou dix hivers difficiles qui s’annoncent, avec des prix de l’énergie et une inflation élevés s’installant dans la durée. Pas le choix, il va falloir suivre de près ou réduire sa consommation, si l’on veut tenter de contenir tant que faire se peut l’envolée des factures et limiter au maximum l’érosion de son pouvoir d’achat. Pour vous guider, Le Vif publie un dossier spécial fort de «100 idées pour réaliser des économies».

C’est l’occasion d’observer avec lucidité notre manière d’acheter, de jeter, d’utiliser les ressources.

Certaines des astuces ne nécessitent qu’un peu de bon sens, comme éteindre la lumière quand on quitte une pièce ou traquer les fuites d’eau dans son habitation. D’autres, par contre, requièrent un investissement préalable, comme installer des panneaux photovoltaïques ou isoler son bâtiment. Une grande partie des mesures proposées auront un impact direct sur le montant des factures ou offriront un gain immédiat.

Réaliser des économies, cela nécessite un changement de mentalité

Surtout, la plupart des idées présentées nécessitent un changement de mentalité. Ce dossier est en effet l’occasion d’observer avec lucidité notre manière d’acheter, de jeter, d’utiliser les ressources dont nous disposons. De nous interroger sur ce que l’acte d’achat dit de nous, de la façon qu’il a de nous présenter aux autres. Et de celle dont on voudrait qu’ils nous voient.

Il est l’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur afin de comprendre le processus qui a mené à cette société de consommation dans laquelle nous évoluons, à cette offre surabondante, à cette demande surstimulée. «Nous vivons une grave crise de la modernité», explique Philippe Moati, économiste et spécialiste du commerce et de la consommation. Pour lui, «Tout le monde désire la même chose et ressent de la colère de ne pas pouvoir l’obtenir. C’est ce décalage entre le “vouloir” et le “pouvoir” d’achat qui est à l’origine de la crise». Il nous invite à réfléchir à notre rapport à l’avoir, à l’être, au faire.

C’est pour cela que ce clic vaut 5000 euros. Au moins. Utilisez l’infographie ci-dessous pour découvrir les idées pour économiser.