N’achetez pas de voitures hors de prix: 3 conseils financiers de (super)riches

S’enrichir rapidement ? Oubliez cette idée. Amasser une fortune de plusieurs millions est un processus qui s’étend généralement sur plusieurs années, décennies ou même générations. Voici quelques conseils de (super)riches.

En l’absence de chance – le billet de loterie gagnant ou l’héritage d’un oncle riche lointain qui tombe du ciel – il faut bâtir sa fortune soi-même. Et la réalité ennuyeuse, c’est que la plupart des fortunes se construisent au prix d’un travail acharné, de nombreux sacrifices et, inévitablement, d’une bonne dose de risque. C’est du moins ce qui ressort d’une enquête menée auprès des banquiers privés et des planificateurs de succession auxquels les familles les plus riches font appel pour gérer et structurer leur patrimoine. Si chaque fortune a sa propre histoire, il existe également de nombreuses similitudes dans la manière dont la plupart sont amassées et gérées. Et tout le monde peut en tirer des enseignements. Voici quelques conseils de (super)riches.

Vivez de manière parcimonieuse

« J’ai des clients qui ont 10 millions d’euros sur leur compte et qui, lorsqu’ils vont au restaurant, mettent encore le petit chocolat dans leur sac à main pour le manger à la maison ou qui essaient d’obtenir des billets gratuits pour un événement qui coûte 20 euros. Ils appartiennent encore à une génération dont les parents ont vécu la guerre et à qui l’on a inculqué, au cours de leur éducation, la nécessité de faire attention aux petites dépenses. La jeune génération est déjà moins extrême, mais ce groupe plus âgé représente toujours la majeure partie des clients de la banque privée », explique Ive Mertens. Il est CEO du gestionnaire d’actifs Leo Stevens Private Banking, où les clients ont des actifs allant en moyenne de 1 million d’euros à 60-70 millions d’euros.

« Ce qui frappe, c’est que plus la richesse est importante, plus la propension à faire preuve de parcimonie est grande. Je remarque que le mode de vie et les dépenses suivent une courbe ascendante, qui s’infléchit ensuite. Jusqu’à un patrimoine de 5 millions d’euros, le style de vie continue souvent d’augmenter, après quoi il s’aplanit et diminue même un peu », explique Olivier De Keukelaere. Il est spécialisé dans la planification patrimoniale chez Cazimir, un cabinet d’avocats dont certains clients disposent d’un patrimoine familial qui atteint parfois plusieurs centaines de millions d’euros. « Au fur et à mesure que le patrimoine augmente et dépasse la barre des 5 à 10 millions, de nombreux millionnaires prennent conscience que le patrimoine ne se limite pas à leur propre vie. Ils se rendent compte qu’il s’agit aussi d’une question qui concerne les générations futures. Et cette prise de conscience change la façon dont ils envisagent leurs dépenses ».

Prendre un jet privé hors de prix pour aller faire la fête à Ibiza avec des amis ? C’est le comportement que la plupart des gestionnaires de patrimoine associent surtout aux millionnaires qui n’ont « que » quelques millions sur leur compte en banque. « Cette vie de jet-set est un peu plus fréquente chez les millionnaires au patrimoine allant jusuq’à 10 millions d’euros. Mais cela rend bien sûr beaucoup plus difficile la constitution d’un patrimoine supplémentaire. Les personnes et les familles qui possèdent une fortune vraiment très importante – 100 millions d’euros ou plus – se tiennent généralement à l’écart de la vie de la jet-set », révèle Olivier De Keukelaere.

2. Ne faites pas étalage de vos richesses

« Nos clients les plus riches mènent généralement une vie très parcimonieuse. Ils n’achètent pas de montres à 250 000 euros, de voitures de luxe ou de maisons tape-à-l’œil. Mon client le plus riche préfère même prendre les transports en commun », déclare Katrin Eyckmans de Delen Private Bank, l’un des plus grands acteurs du pays en dehors des grandes banques.

Les experts financiers qui sont en contact quotidien avec des personnes disposant d’un patrimoine important regardent d’un œil plutôt dédaigneux une série télévisée telle que ‘The Sky Is the Limit’ [NDLR: une émission de téléréalité flamande consacrée aux riches]. Elles disent unanimement que ce genre de série crée une image totalement erronée. Les personnes très fortunées sont des gens très ordinaires, si ce n’est qu’ils ont un compte en banque avec beaucoup de zéros. Souvent, on ne les reconnaît même pas quand on les croise dans la rue. Ils ont peut-être une plus grande maison ou un autre appartement à Knokke, mais ils n’en font pas étalage », explique Nathalie Labeeuw (Cazimir).

3. N’achetez pas de voitures hors de prix

« Il y a quelques années, j’ai acheté une nouvelle voiture : une BMW X5. C’est une voiture chère, mais certainement pas un bolide de luxe. Pourtant, j’ai longtemps hésité à m’acheter une telle voiture. Beaucoup de mes clients conduisent une voiture moins chère, même s’ils peuvent s’offrir une centaine de ces voitures », explique M. De Keukelaere.

L’image du millionnaire au garage rempli de voitures de luxe semble exagérée. « Ils existent, les riches qui roulent à Monaco en Lamborghini. Mais il s’agit d’une minorité. La plupart des personnes fortunées que je connais conduisent une voiture beaucoup plus modeste que ce que leur budget leur permet », déclare Christophe van Eysendyck, du gestionnaire de patrimoine Accuro.