Le taux du nouveau bon d’Etat a été dévoilé. Le coupon brut sera de 2,6% pour le placement sur 5 ans, et de 2,9% pour 8 ans. Une offre intéréssante ? « Oui, mais… », répond Nicolas Claeys (Testachats). Le Vif a mis au point un calculateur pour permettre de déterminer combien un placement pourrait rapporter.

La prochaine émission des bons d’État aura lieu le 11 décembre 2023. Différence majeure avec la précédente émission du mois de septembre dernier, la durée. Fini le bon à un an, mais des durées plus longues, de 5 ans ou 8 ans. Un bon d’État destiné plutôt aux investisseurs particuliers qui peuvent se permettre de bloquer une somme d’argent pendant un certain temps.

Cela cadre avec l’analyse de l’économiste Bruno Colmant, qui rappelait au Vif, en début de mois, la volonté de l’État belge de « recapturer une partie de l’épargne à long terme ». Les échéances choisies reflètent totalement cette donnée.

Les taux du bon d’Etat viennent enfin d’être révélés. Ceux-ci, brut, seront de 2,6% pour la formule à 5 ans et de 2,9% pour la formule à 8 ans. En net, cela donne respectivement 1,82% et 2,03%, après application du précompte mobilier de 30%.

Quel sera le montant final avec les intérêts et donc le rendement potentiel que vous pouvez espérer ? Testez-le dans le module interactif ci-dessous.

(Ce module n’est pas un conseil financier. Le montant réel qui sera perçu dépend d’autres facteurs, par exemple si vous passez par un établissement bancaire qui peut appliquer une retenue ou encore si vous revendez vos bons d’État avant échéance).

Faut-il investir dans le nouveau bon d’État ?

Ce nouveau bon d’État est-il intéressant ? « J’aurais tendance à dire « oui, mais… », commente Nicolas Claeys, coordinateur chez Test-Achats Invest. Les taux proposés à 5 et 8 ans représentent globalement les prix du marché. Ils peuvent paraître décevants, surtout après le précédent bon à 2,81% net, mais la situation est un peu particulière pour le moment. Les taux à court terme sont plus élevés que ceux à plus long terme. Il reste difficile de prévoir exactement les évolutions des prochains mois, mais une baisse semble se profiler. Le bon d’État n’est donc pas forcément un mauvais choix pour sécuriser une partie de son épargne à plus longue échéance, à un taux connu et fixe ».

Le retour d’un précompte de 30%, contre 15% pour le précédent bon d’État, joue par contre en défaveur de cette nouvelle fournée. « Mécaniquement, cela rend le taux proposé moins attractif, même si l’Agence de la dette a visiblement été attentive à se placer juste au-dessus de la barre symbolique des 2% net à 8 ans. Certains diront peut-être que c’est moins que sur plusieurs comptes d’épargne en Belgique, mais ces taux-là ne sont pas garantis et peuvent varier du jour au lendemain », détaille l’analyste.

Comparer et faire jouer la concurrence

Mais selon lui, il convient surtout de raviver le jeu de la concurrence et de se poser des questions. « Il y a beaucoup d’argent sur les compte épargne des Belges et il faut aujourd’hui se demander si ma banque peut m’offrir mieux que le bon d’État. Pas en comparant avec le compte épargne, mais par exemple avec des comptes à terme, sur des durées identiques de 5 ou 8 ans. C’est en tout cas le premier conseil à donner si vous voulez bloquer votre argent sur cette durée».

Quant à savoir si cette nouvelle fournée du bon d’État fera bouger les banques et augmenter les taux, l’expert financier n’y croit pas. « Elles ont augmenté très progressivement les taux des comptes d’épargne et elles vont rester sur la même ligne. De plus, c’était parfois un peu de la poudre aux yeux, car les annonces concernaient principalement la prime de fidélité. Mais celle-ci s’applique avec retard. Par exemple si je place de l’argent aujourd’hui et que la prime de fidélité augmente le 1er décembre, je n’aurai droit à la nouvelle prime sur cet argent que dans un an et les intérêts de la nouvelle prime ne seront effectivement versés qu’un an plus tard. Ce qui nous amène fin 2025. Une éternité », conclut-il.

Quand souscrire au bon d’État ?

La période de souscription se déroulera du jeudi 30 novembre au vendredi 8 décembre inclus pour les souscriptions auprès des établissements placeurs. Les établissements agréés par le ministre fédéral des Finances pour le placement des bons d’État sont les suivants :

ABN AMRO Bank

Banque Degroof Petercam

Belfius Banque

Beobank

BNP Paribas Fortis

Bpost Banque

Crelan

Deutsche Bank

ING Belgique

KBC

Keytrade Bank

Leleux Associated Brokers

VAN DE PUT & Co Banquiers Privés

VDK Spaarbank

Pour les souscriptions directes auprès de l’Agence de la dette (service des Grands Livres), la durée est raccourcie d’un jour jusqu’au jeudi 7 décembre.