Indexation des salaires en 2024 : voici quand et de combien vous serez augmenté

Fin d’année rime avec indexé. En Belgique, l’indexation automatique des salaires varie en fonction des secteurs. Quelles sont les prévisions pour votre salaire en 2024, et quelles observations en tirer ? Le point complet avec Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx.

Indexation des salaires: comment les salaires sont-ils indexés en Belgique ?

En Belgique, plus de 200 secteurs différents définissent eux-mêmes leurs règles pour l’indexation des salaires. Il n’y donc pas de loi unique pour calculer l’indexation de son salaire.

Dans la pratique, deux grands groupes se distinguent. « Certains indexent à un moment fixe (par mois, par trimestre ou par an), d’autres dépendent de l’indice pivot », précise Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx. Si le secteur indexe chaque mois (comme le secteur de l’électricité et du gaz), chaque indexation sera plus faible qu’un secteur qui indexe par an.

Qu’est-ce que l’indice pivot ?

Il s’agit d’un indice de référence, qui, une fois dépassé, enclenche une indexation des salaires. « A partir du moment où l’indice pivot est dépassé, l’indexation est de 2%. Il s’agit d’un pourcentage fixe, mais on ne peut pas prévoir à l’avance le moment où il sera appliqué », commente Jean-Luc Vannieuwenhuyse.

Comment la CP200 indexe-t-elle ?

La Commission paritaire 200 (CP200) regroupe le plus grand nombre de travailleurs du pays, environ 500.000. Elle n’indexe qu’une fois par an, en janvier.

« La CP200 utilise un mécanisme bien particulier en se basant sur les chiffres de l’index de novembre et décembre, et en les comparant à ceux de l’année précédente. Etant donné que l’index pour novembre et décembre n’est pas encore connu, il est uniquement possible de faire des prévisions à l’heure actuelle », indique l’expert juridique.

Quelles sont les prévisions pour la prochaine indexation des salaires ?

Pour la CP200, la prévision pour l’indexation de janvier 2024 tourne autour de 1,49%. « En janvier 2023, les salaires ont été indexés de 11,08%. Il faut donc s’attendre à une grosse différence par rapport à l’année passée », prévient Jean-Luc Vannieuwenhuyse.

Pour l’Horeca, qui indexe également en janvier, la prévision est de 1,87%. « Globalement, on peut donc tabler sur des indexations qui oscillent entre entre 1,5% et 2%. »

Comment sont réalisées les estimations ?

Les salaires en Belgique – aussi bien pour le secteur privé ou public – sont calculés sur base de l’indice santé lissé (qui exclut les prix de l’essence, du diesel, de l’alcool et du tabac). « Il est dit « lissé », car on fait une moyenne de l’indice santé sur quatre mois. Ces deux éléments le diffèrent de l’indice des prix à la consommation. »

Indexation des salaires barémiques ou salaires réels ?

Dans la pratique, il convient également d’opérer une différence entre les salaires barémiques (les salariés qui sont payés au minimum sectoriel) et les autres qui sont payés plus que le salaire minimum prévu par le secteur. « A cet égard, l’indexation peut jouer uniquement pour le salaire barémique (minimum sectoriel) ou également pour les salaires réels », distingue Jean-Luc Vannieuwenhuyse.

Quid de la fonction publique ?

La fonction publique fait partie du deuxième groupe d’indexation, qui dépend du dépassement de l’indice pivot. Cette année est relativement normale, car l’indice pivot vient juste d’être dépassé le mois dernier. Conséquence : les salaires dans le secteur public seront indexés au mois de décembre. C’est la première fois qu’ils seront indexés en 2023. Or, l’année passée, l’indice pivot a été dépassé cinq fois. « On retombe donc dans la moyenne des années précédentes, loin des taux exorbitants de l’année passée. Il est cependant possible qu’un nouveau dépassement de l’indice pivot ait lieu avant l’été 2024 », avance le spécialiste SD Worx.

Quid des pensions ?

Le dépassement de l’indice pivot a une influence à la fois pour les salaires du secteur public, mais aussi pour les allocations sociales. « Si le dépassement a eu lieu au mois d’octobre, l’indexation des salaires des fonctionnaires a lieu au mois +2, donc en décembre. Concernant les allocations sociales, l’indexation a lieu au mois +1 après le dépassement de l’indice pivot. Cela vaut pour les pensions, mais également pour toutes les autres allocations (maladies, chômage) », relève enfin Jean-Luc Vannieuwenhuyse.