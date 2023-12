Les employés de la CP200 seront indexés de 1,48% en janvier 2024

Le chiffre officiel de l’indexation des 500.000 employés de la commission paritaire 200 (CP 200) est tombé : le salaire brut augmentera de 1,48% à partir de janvier 2024.

Cette indexation a été dévoilée par les spécialistes de services RH SD Worx et Acerta, sur la base de l’indice santé lissé publié par Statbel.

En comparaison, l’indexation au 1er janvier 2022 s’élevait à 3,58% et a été largement battue par celle du 1er janvier 2023 qui a atteint 11,08%, record historique.

« La hausse de l’indice retombe quelque peu après deux années record caractérisées par une inflation élevée et une indexation automatique des salaires. Une multitude d’autres secteurs connaissent également une indexation salariale plus faible que ces deux dernières années », explique Acerta.

La commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) représente un baromètre important des frais salariaux en Belgique compte tenu de la taille de ce secteur, souligne Acerta. Le nombre de salariés y a augmenté de 21% depuis 2019, précise SD Worx.

D’autres secteurs peuvent également s’attendre à une adaptation de leur salaire à l’inflation. C’est le cas, notamment, dans le secteur du commerce alimentaire et de la gestion immobilière où la même indexation salariale que la CP 200 sera appliquée. Les employés du commerce international bénéficieront d’une indexation de 1,13% et les assurances de 1,1325%.

Au total, les cinq commissions paritaires les plus importantes du pays, avec un moment d’indexation fixe en janvier, représentent ensemble plus d’un million de salariés et plus de 120.000 employeurs, selon les chiffres de SD Worx.

En outre, le Bureau du Plan prévoit un dépassement de l’indice-pivot à deux reprises en 2024. Les traitements des fonctionnaires, les salaires des travailleurs du secteur des soins de santé et les allocations augmenteront.