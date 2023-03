TEDi, le concurrent d’Action veut envahir l’Europe: « C’est une ambition assumée »

Un nouveau concurrent à Action devrait s’implanter en Belgique. C’est ce qu’annonce ce mardi le site spécialisé RetailDetail. TEDi, chaine allemande de magasin low-cost veut prendre le contrôle de l’Europe en déployant 5.000 magasins. Comment expliquer le succès de ces enseignes du discount ?

L’arrivée du géant Allemand du low-cost « TEDi » a de quoi faire trembler ses concurrents.

Fort de ses 2.750 magasins disséminés dans 11 pays d’Europe centrale et du sud, le retailer allemand ne compte pas s’arrêter là et prévoit une croissance gigantesque à moyen terme : déployer 5.000 magasins partout en Europe.

« C’est une ambition assumée, ils veulent conquérir toute l’Europe », affirme Stefan Van Rompaey, rédacteur en chef du site RetailDetail ayant annoncé l’arrivée du concurrent des magasins Action en Belgique. « La chaîne TEDi est en train d’ouvrir des magasins en France et au Royaume-Uni. C’est clairement une offensive », détaille-t-il.

Question de place

Si l’ambition du groupe allemand est claire, sa conquête ne se fera pas sans embûches. En Belgique, l’entreprise ne compterait ouvrir que 5 à 10 magasins dans un premier temps. Logique quand l’on connait la place qu’occupe son concurrent direct dans notre pays.

« Ce sont des magasins très similaires, si ce n’est que TEDi est plus axé sur la décoration et qu’Action vend plus facilement de l’alimentaire », avance le rédacteur en chef. « Ces magasins sont déjà en concurrence dans d’autres pays d’Europe où le rapport de force est plus équilibré. Mais Action est extrêmement fort en Belgique. TEDi va devoir trouver d’autres arguments auprès des consommateurs ».

Ces magasins à bas coûts vivent de leur réputation et de la popularité de leurs magasins physiques. En effet, « gérer une boutique en ligne a un coût. Or, Action n’aurait aucun intérêt à devoir vendre ses produits plus cher. La chaîne mise plutôt sur le fait qu’une fois dans le magasin, les consommateurs achèteront plus que prévu », expliquait Myriam Blanpain, administratrice-déléguée d’AddRetail en août 2022.

La question de l’emplacement de ces nouvelles boutiques est alors capitale : « Avec ce nombre de magasins, il est parfaitement possible de voir des TEDi s’implanter à côté de magasins Action dans l’optique de voir la réaction des consommateurs et de profiter du passage déjà existant », analyse Stefan Van Rompaey.

« Le discount a le vent en poupe »

Malgré les défis, TEDi devrait être bien accueilli sur le sol belge tant la demande pour ce genre de magasin est importante.

« Le discount a clairement le vent en poupe. Il y a un peu moins de 20 ans, il n’y avait pas de magasin Action chez nous. Aujourd’hui, on en compte plus de 200. C’est une évolution fulgurante », affirme Stefan Van Rompaey.

Une évolution permise par deux facteurs. D’abord le prix imbattable que proposent ces magasins discount grâce à leur politique d’achat en très grande quantité auprès de leurs fournisseurs.

Ensuite par la stratégie de « Fun Shopping » qu’ils mettent en place. « Chez Action par exemple, les produits en magasin changent chaque semaine. Il y a une surprise à chaque visite pour le consommateur. En liant cela aux prix pratiqués, on peut rapidement se faire plaisir en achetant différents produits pour pas cher ».

Les clients repartent donc souvent avec un produit supplémentaire sur lequel ils ont « craqué », produit dont ils pourraient parler dans leur cercle social permettant le bouche à oreille.

Si la concurrence entre deux enseignes, dont la politique est dirigée vers les consommateurs, annonce du bon pour les fans de ces boutiques, Stefan Van Rompaey regrette tout de même l’impact écologique de ces firmes.

« Ce sont malheureusement encore des produits qui, certes ne coûtent pas cher, mais dont on n’a pas toujours réellement besoin. Cela va un peu à l’inverse des discours anticonsuméristes et écologiques que la société veut propager ces derniers temps », conclut-il.